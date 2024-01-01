34-річний захисник з Луцька на візку здолав дистанцію в 1 км і фінішував першим

Андрій Соломін втратив на війні ноги, пережив клінічну смерть і виборов золото у «Забігу за двох», що відбувся в межах Першого безбар’єрного марафону Нової пошти. На колісному кріслі він здолав дистанцію в 1 км і за себе, і за загиблого друга «Мику».



Андрій Соломін вперше потрапив на війну ще в 2014-му, а у перший день повномасштабного вторгнення Росії вступив до лав 100-ї окремої бригади ТРО, де згодом став командиром стрілецької роти, пише



Важке поранення отримав на Донеччині наприкінці квітня цього року. Андрій з побратимами закріплювалися на позиції, коли надійшла інформація про можливе оточення і треба було терміново виходити, повідомили у центрі Unbroken, де він проходить реабілітацію.



«Я відчув, що зі мною щось станеться. Записав голосове повідомлення мамі і дружині. Не з першого разу вдалося записати, голос тремтів. Сказав, що зі мною все добре і я декілька днів не виходитиму на зв'язок», – згадує захисник.



Під час виходу оператор ворожого дрона скинув боєприпас просто йому під ноги. Поранений наклав собі турнікети, але не вірив, що виживе. На сусідній вулиці вже були окупанти. Йому здавалося, що він скоро зустрінеться зі своїм полеглим другом Миколою Мялковським, з позивним «Мика». Андрій втратив багато крові і в нього почалися галюцинації. У мить, коли здавалося, що життя вже закінчується, він почув голос загиблого товариша: «Ні, друже, ти залишаєшся».



Андрій дев’ять годин очікував на евакуацію у майже повністю захопленому ворогом населеному пункті. Та його все ж вивезли і за порятунок його життя взялися лікарі Дніпра.



«Я прокинувся вже без ніг. Від лікарів дізнався, що якби я втратив ще 100 мл крові, то не вижив би. А також те, що я шість хвилин перебував у стані клінічної смерті. Десь я думаю, що “Мика” вів мене на тому шляху. Він завжди переймався за когось більше, ніж за себе», — каже Андрій.



На реабілітацію захисника скерували до Львова, у центр Unbroken. Він погано тримав баланс, пересувався за допомогою електричного колісного крісла.



«Ми працювали над покращенням координації рухів, а також зміцнювали мʼязи. Вчили пересідати на поверхні різної висоти та пересуватися на сідницях, у тому числі і сходами. Зараз Андрій набрав м’язову вагу і користується активним кріслом колісним. На ньому пацієнт долає будь-яку дистанцію», – повідомив фізичний терапевт Центру Всеволод Дребот.



22 вересня у Києві Андрій Соломін взяв участь у марафоні «Забіг за двох». На візку він здолав дистанцію в 1 км і за себе, і за друга «Мику» і фінішував першим.



«Перший старт з тобою, друже, і одразу золото. Без тебе б не зміг. І ми ж знаємо – воно точно не останнє. Дякую, що був поряд», – каже переможець. Андрій уже повернувся до Львова і продовжує реабілітацію.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 34-річний захисник з Луцькавтратив на війні ноги, пережив клінічну смерть і виборов золото у «Забігу за двох», що відбувся в межах Першого безбар’єрного марафону Нової пошти. На колісному кріслі він здолав дистанцію в 1 км і за себе, і за загиблого друга «Мику».Андрій Соломін вперше потрапив на війну ще в 2014-му, а у перший день повномасштабного вторгнення Росії вступив до лав 100-ї окремої бригади ТРО, де згодом став командиром стрілецької роти, пише ZAXID.NET Важке поранення отримав на Донеччині наприкінці квітня цього року. Андрій з побратимами закріплювалися на позиції, коли надійшла інформація про можливе оточення і треба було терміново виходити, повідомили у центрі Unbroken, де він проходить реабілітацію.«Я відчув, що зі мною щось станеться. Записав голосове повідомлення мамі і дружині. Не з першого разу вдалося записати, голос тремтів. Сказав, що зі мною все добре і я декілька днів не виходитиму на зв'язок», – згадує захисник.Під час виходу оператор ворожого дрона скинув боєприпас просто йому під ноги. Поранений наклав собі турнікети, але не вірив, що виживе. На сусідній вулиці вже були окупанти. Йому здавалося, що він скоро зустрінеться зі своїм полеглим другом Миколою Мялковським, з позивним «Мика». Андрій втратив багато крові і в нього почалися галюцинації. У мить, коли здавалося, що життя вже закінчується, він почув голос загиблого товариша: «Ні, друже, ти залишаєшся».Андрій дев’ять годин очікував на евакуацію у майже повністю захопленому ворогом населеному пункті. Та його все ж вивезли і за порятунок його життя взялися лікарі Дніпра.«Я прокинувся вже без ніг. Від лікарів дізнався, що якби я втратив ще 100 мл крові, то не вижив би. А також те, що я шість хвилин перебував у стані клінічної смерті. Десь я думаю, що “Мика” вів мене на тому шляху. Він завжди переймався за когось більше, ніж за себе», — каже Андрій.На реабілітацію захисника скерували до Львова, у центр Unbroken. Він погано тримав баланс, пересувався за допомогою електричного колісного крісла.«Ми працювали над покращенням координації рухів, а також зміцнювали мʼязи. Вчили пересідати на поверхні різної висоти та пересуватися на сідницях, у тому числі і сходами. Зараз Андрій набрав м’язову вагу і користується активним кріслом колісним. На ньому пацієнт долає будь-яку дистанцію», – повідомив фізичний терапевт Центру Всеволод Дребот.22 вересня у Києві Андрій Соломін взяв участь у марафоні «Забіг за двох». На візку він здолав дистанцію в 1 км і за себе, і за друга «Мику» і фінішував першим.«Перший старт з тобою, друже, і одразу золото. Без тебе б не зміг. І ми ж знаємо – воно точно не останнє. Дякую, що був поряд», – каже переможець. Андрій уже повернувся до Львова і продовжує реабілітацію.

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