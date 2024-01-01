«На щиті» на рідну Волинь назавжди повертається Герой Віталій Дудко

«На щиті» на рідну Волинь назавжди повертається Герой Віталій Дудко
«На щиті» на рідну Волинь назавжди повертається Герой Віталій Дудко.

Про це повідомили у Ківерцівській громаді.


"16:30 - виїзд з м.Луцьк, вул. Стефанника 3а.

17:00 - зустріч Героя біля дубка, молитва.

Маршрут: Луцька - Костюшко - Княгині Ольги - Соборності - Львівська - Грушевського - Луцька - Європейська (до рідної домівки).

ЧИН ПОХОВАННЯ: 26 ВЕРЕСНЯ

10:30 - прощання Героя з рідними.

11:00 - формується колона і піша хода до храму.

Маршрут:

Європейська (від рідної домівки) - Луцька - Яблунева - Літописна - Незалежності - Шевченка - Собор Покрови Пресвятої Богородиці.
Далі піша хода до оз. Молодіжного, звідти автобус до кладовища.
Поховання на Алеї слави", - йдеться в повідомленні.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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