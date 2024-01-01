«На щиті» на рідну Волинь назавжди повертається Герой Віталій Дудко





Про це





"16:30 - виїзд з м.Луцьк, вул. Стефанника 3а.



17:00 - зустріч Героя біля дубка, молитва.



Маршрут: Луцька - Костюшко - Княгині Ольги - Соборності - Львівська - Грушевського - Луцька - Європейська (до рідної домівки).



ЧИН ПОХОВАННЯ: 26 ВЕРЕСНЯ



10:30 - прощання Героя з рідними.



11:00 - формується колона і піша хода до храму.



Маршрут:



Європейська (від рідної домівки) - Луцька - Яблунева - Літописна - Незалежності - Шевченка - Собор Покрови Пресвятої Богородиці.

Далі піша хода до оз. Молодіжного, звідти автобус до кладовища.

Поховання на Алеї слави", - йдеться в повідомленні.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! «На щиті» на рідну Волинь назавжди повертається Герой Віталій Дудко.Про це повідомили у Ківерцівській громаді."16:30 - виїзд з м.Луцьк, вул. Стефанника 3а.17:00 - зустріч Героя біля дубка, молитва.Маршрут: Луцька - Костюшко - Княгині Ольги - Соборності - Львівська - Грушевського - Луцька - Європейська (до рідної домівки).10:30 - прощання Героя з рідними.11:00 - формується колона і піша хода до храму.Європейська (від рідної домівки) - Луцька - Яблунева - Літописна - Незалежності - Шевченка - Собор Покрови Пресвятої Богородиці.Далі піша хода до оз. Молодіжного, звідти автобус до кладовища.Поховання на Алеї слави", - йдеться в повідомленні.

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