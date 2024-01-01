«На щиті» на рідну Волинь назавжди повертається Герой Віталій Дудко
Сьогодні, 12:10
«На щиті» на рідну Волинь назавжди повертається Герой Віталій Дудко.
Про це повідомили у Ківерцівській громаді.
"16:30 - виїзд з м.Луцьк, вул. Стефанника 3а.
17:00 - зустріч Героя біля дубка, молитва.
Маршрут: Луцька - Костюшко - Княгині Ольги - Соборності - Львівська - Грушевського - Луцька - Європейська (до рідної домівки).
ЧИН ПОХОВАННЯ: 26 ВЕРЕСНЯ
10:30 - прощання Героя з рідними.
11:00 - формується колона і піша хода до храму.
Маршрут:
Європейська (від рідної домівки) - Луцька - Яблунева - Літописна - Незалежності - Шевченка - Собор Покрови Пресвятої Богородиці.
Далі піша хода до оз. Молодіжного, звідти автобус до кладовища.
Поховання на Алеї слави", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Ківерцівській громаді.
"16:30 - виїзд з м.Луцьк, вул. Стефанника 3а.
17:00 - зустріч Героя біля дубка, молитва.
Маршрут: Луцька - Костюшко - Княгині Ольги - Соборності - Львівська - Грушевського - Луцька - Європейська (до рідної домівки).
ЧИН ПОХОВАННЯ: 26 ВЕРЕСНЯ
10:30 - прощання Героя з рідними.
11:00 - формується колона і піша хода до храму.
Маршрут:
Європейська (від рідної домівки) - Луцька - Яблунева - Літописна - Незалежності - Шевченка - Собор Покрови Пресвятої Богородиці.
Далі піша хода до оз. Молодіжного, звідти автобус до кладовища.
Поховання на Алеї слави", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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