Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Сергієм Вакуликом
Сьогодні, 11:37
26 вересня у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Сергія Вакулика.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
У четвер, 26 вересня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Вакулика Сергія Анатолійовича (16.05.1988 року народження), який загинув 20 вересня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Маринівка Донецької області.
Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
У четвер, 26 вересня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Вакулика Сергія Анатолійовича (16.05.1988 року народження), який загинув 20 вересня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Маринівка Донецької області.
Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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