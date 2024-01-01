Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Сергієм Вакуликом





Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



У четвер, 26 вересня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Вакулика Сергія Анатолійовича (16.05.1988 року народження), який загинув 20 вересня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Маринівка Донецької області.



Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 26 вересня у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Сергія Вакулика.Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.У четвер, 26 вересня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Вакулика Сергія Анатолійовича (16.05.1988 року народження), який загинув 20 вересня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Маринівка Донецької області.Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію