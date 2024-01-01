Уряд затвердив новий розмір виплат за загибель чи поранення військових





Про це йдеться в постанові уряду. Про це також повідомили у Мінветеранів, пише



Зазначається, що одноразові виплати здійснюватимуть у разі загибелі українських військових, визнання їх безвісти зниклими або ж у разі встановлення інвалідності, які не мали статусу військовослужбовця.



У разі загибелі (смерті) військового розмір одноразової грошової допомоги становить 750 прожиткових мінімумів, установлених законом для працездатних осіб станом на 1 січня календарного року, — тобто 2 млн 710 тисяч гривень.



Водночас розмір одноразової грошової допомоги в разі встановлення інвалідності внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання залежатиме від групи інвалідності:



І група — 400 прожиткових мінімумів (1,21 млн гривень);



II група — 300 прожиткових мінімумів (980 тисяч гривень);



III група — 250 прожиткових мінімумів (757 тисяч гривень).



Варто зазначити, що оновлення цих виплат не скасовує виплати 15 млн гривень родині за загибель військовослужбовця. Нововведення уряду стосується тих військових та їхніх сімей, які не мали статусу військовослужбовця. Причому їхня загибель не обов’язково має трапитися під час воєнного стану.



Для призначення та виплати одноразової грошової допомоги потрібно подати відповідну заяву до Міністерства у справах ветеранів. Її можна подати в паперовій чи електронній формі або ж через застосунок «Дія».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кабінет Міністрів затвердив нові розміри виплат у разі отримання інвалідності або загибелі українських військовослужбовців не у бойових діях.Про це йдеться в постанові уряду. Про це також повідомили у Мінветеранів, пише Громадське Зазначається, що одноразові виплати здійснюватимуть у разі загибелі українських військових, визнання їх безвісти зниклими або ж у разі встановлення інвалідності, які не мали статусу військовослужбовця.У разі загибелі (смерті) військового розмір одноразової грошової допомоги становить 750 прожиткових мінімумів, установлених законом для працездатних осіб станом на 1 січня календарного року, — тобто 2 млн 710 тисяч гривень.І група — 400 прожиткових мінімумів (1,21 млн гривень);II група — 300 прожиткових мінімумів (980 тисяч гривень);III група — 250 прожиткових мінімумів (757 тисяч гривень).Варто зазначити, що оновлення цих виплат не скасовує виплати 15 млн гривень родині за загибель військовослужбовця. Нововведення уряду стосується тих військових та їхніх сімей, які не мали статусу військовослужбовця. Причому їхня загибель не обов’язково має трапитися під час воєнного стану.Для призначення та виплати одноразової грошової допомоги потрібно подати відповідну заяву до Міністерства у справах ветеранів. Її можна подати в паперовій чи електронній формі або ж через застосунок «Дія».

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