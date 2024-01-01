У 55-річного лучанина викрали з автомобіля гаманець з коштами та банківськими картками

У Ковелі оперативно розкрили крадіжку з автомобіля.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.24 вересня до поліції надійшла заява від 55-річного лучанина про те, що в Ковелі з його автомобіля поцупили гаманець з грошовими коштами, барсетку, банківські картки та інші цінні речі.Провівши ряд оперативно-розшукових заходів, працівники кримінальної поліції Ковельського районного управління та патрульні поліцейські менш, ніж за годину, встановили особу причетного до крадіжки. Це – 38-річний ковельчанин, який раніше був судимий за аналогічні злочини.Наразі він в ізоляторі тимчасового тримання. Слідчі, за процесуального керівництва прокуратури, повідомлять йому про підозру за ч.4 ст.185 Кримінального Кодексу України: йдеться про крадіжку в умовах воєнного стану. Санкція статті – до 8 років позбавлення волі.