Волинський напрямок та уся лінія фронту: яка ситуація станом на ранок 25 вересня

Протягом минулої доби в Україні зафіксували 154 бойових зіткнення. Росія завдала трьох ракетних ударів із застосуванням шести ракет, а також 75 авіаударів (123 КАБ). Крім цього, здійснила майже 5000 обстрілів, з них 178 – із реактивних систем залпового вогню та залучила для ураження близько 1700 дронів-камікадзе.На Харківському напрямку ворог тричі намагався штурмувати поблизу населеного пункту Вовчанськ. Крім цього, авіація противника завдала ударів сімома КАБами по житлових районах Харкова, внаслідок чого постраждало мирне населення та цивільна інфраструктура. Про це йдеться у повідомленні Генштабу.На Куп’янському напрямку за добу відбулося 12 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Андріївки, Кругляківки, Піщаного, Стельмахівки та Лозової.На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Дружелюбівки, Чернещини, Греківки, Невського, Торського, Макіївки, Новосадового та Зарічного.На Сіверському напрямку українські захисники відбили три штурми російських загарбників поблизу Верхньокам’янського та Білогорівки.На Краматорському напрямку окупанти атакували десять разів у районах Калинівки, Миньківки, Ступочок та Білої Гори.На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 12 атак у бік Торецька, Щербинівки та поблизу Нью-Йорка.На Покровському напрямку наші захисники зупинили 25 штурмових і наступальних дій окупантів у районах населених пунктів Воздвиженка, Новоторецьке, Красний Яр, Новогродівка, Миколаївка, Маринівка та Зелене Поле. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новоторецького.На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 20 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Георгіївки та Цукуриного. Окрім цього, ворог атакував у бік Дальнього, Костянтинівки, Катеринівки та Желанного Другого.На Времівському напрямку противник здійснив вісім штурмів наших позицій в районах Вугледара, Катеринівки, Водяного та Павлівки. Активно задіював для ударів на напрямку бомбардувальну авіацію.На Гуляйпільському напрямку російські загарбники обстріляли НАРАми Білогір’я.Тричі безуспішно війська загарбників намагалися витіснити підрозділи Сил оборони зі займаних позицій на Придніпровському напрямку.Триває операція в Курській області. Авіація ворога продовжує рівняти з землею свої села та міста. За минулу добу російські літаки завдали тринадцять авіударів дев’ятнадцятьма КАБми по власній території.На кордоні з Чернігівською та Сумською областями ворог з російської території активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.Учорашня кількість боїв вища, ніж днем раніше. Зіткнень було більше на Харківському, Куп'янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому напрямках. На Времівському у вівторок захисники відбили стільки ж атак, скільки днем раніше, а на Покровському, Курахівському та Придніпровському боїв поменшало.