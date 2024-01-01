Росія вночі атакувала Україну 8 ракетами і 32 дронами

Цієї ночі російська армія атакувала Україну вісьмома ракетами і 32 ударними дронами. По Харківській області ворог запустив зенітну керовану ракету С300 і три ракети невстановленого типу. По Одеській області вдарили чотири ракети Х-59/69.Захисники збили 28 дронів і чотири авіаційні ракети Х-59/69. Про це повідомили в Повітряних силах."В результаті протиповітряного бою збито 28 ударних БпЛА та чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69. Ще чотири ворожих безпілотники локаційно втрачено у кількох регіонах України (інформація про постраждалих чи руйнування не надходила). Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Харківській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях", – йдеться у повідомленні.Захисники збили 28 дронів і чотири ракети, ще чотири безпілотники втрачені локаційно.Ворожу атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи і підрозділи РЕБ.