На Волині зменшилося поголів'я корів: як доглядають худобу і за скільки здають молоко селяни. ВІДЕО

На Волині зменшилося поголів'я корів: як доглядають худобу і за скільки здають молоко селяни. ВІДЕО
На Волині селяни в особистих господарствах утримують 44 тисячі 600 голів корів. Це на дві тисячі голів худоби менше, ніж у 2023 році.

Про це Суспільному розповів директор обласного управління агропромислового розвитку Юрій Юрченко. З його слів, за останні два роки в регіоні зареєстрували пів сотні нових суб’єктів господарювання, які займаються тваринництвом.

"Спостерігаємо зменшення поголів’я корів в населення, саме в особистих селянських господарствах. В той час у сільськогосподарських підприємствах поголів’я відповідно до минулого року збільшилось", — сказав посадовець.

Господар Віталій Шинкарук із села Вербаїв Луцького району заготовив на зимовий період для корів 25 тонн жому як підгодівлю, буряки, а також сіно й солому. Взимку до основних кормів додають картоплю та осипку, і все вирощують самостійно, сказав господар.
На Волині зменшилося поголів'я корів: як доглядають худобу і за скільки здають молоко селяни. ВІДЕО

"Зараз картоплі менше взяли, то 80 соток посіяли пшениці та ячменю. Отут 30 соток було, вже викосили, змолотили... Мілка моя, старенька вже корова, але мені шкода її здати. Щодо молока – непогана", — розповів волинянин.

Господиня Галина Шинкарук доїть корів, яких в господарстві чотири. З її слів, за вечірній надій має до 25 літрів молока, за день — 40. Усе молоко переробляє, а продукцію возить у місто на базар.
На Волині зменшилося поголів'я корів: як доглядають худобу і за скільки здають молоко селяни. ВІДЕО

"З молока роблю сепараторну сметану, роблю збирану сметану, сир гладишковий і сепараторний. Отут зберігаю в холодильнику. У вівторок та суботу їжджу на Привоз, на базар, продаю сама. Здавати я не здаю, через те, що молоко приймають по 8 гривень і для мене не вигідно по 8 гривень", — сказала жінка.

Місцева мешканка Галина Довгополюк тримає одну корову. Усю молочну продукцію споживають у сім’ї. Заготівельникам молоко не здає, каже жінка.

"Хоч би по 15 то ще можна було би. А так 8-10 що це є? Сіно купи, солому купи, жим купи, буряк корові теж треба дати, люцерку якусь тоже посіяти треба дати, бо одним сіном не нагодуєш корову", — зазначила господиня.

Волинянка Людмила Косарук тримає дві корови. Молоко використовують для власних потреб. Збувають тільки надлишок, але не заготівельникам, говорить господиня.

"Дуже дешево. 7 чи 8 гривень, то що то воно є? То дешево. Тож то задарма! В мене стара корова і молода корова. Маю 20-25 літрів, до 30. Як нагодуєш, так і буде", — додала волинянка.
На Волині зменшилося поголів'я корів: як доглядають худобу і за скільки здають молоко селяни. ВІДЕО

Заготівельники приймають молоко по 9 гривень за літр: це вигідно тим господарям, які утримують 10 та більше голів рогатої худоби, розповів директор обласного управління агропромислового розвитку Юрій Юрченко.

"А як що в неї 10 тварин? Це вже 150 літрів. Люди бачать економіку, економічний ефект цього всього, і кількість таких суб’єктів, які утримують 5+ в нас збільшується з кожним роком", — сказав посадовець.

Зі слів Юрія Юрченка, на Волині селяни вирощують традиційні для регіону молочні породи корів: українську чорно-рябу, червону польську та голштинсько-фризьку.


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Теги: Волинь, сільське господарство, корови, поголів'я
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