До України суне циклон Brigitta, в деяких регіонах зміниться погода





Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко, - пише



На регіон насувається атмосферний фронт, повʼязаний із скандинавським циклоном Brigitta.



"Проте решта території України все ще належатиме антициклону, тому в більшості областей 25 вересня передбачається суха сонячна погода", - написала вона.



Повітря прогріється до +23...+28, у західних областях +21.. +24.



У Києві прогнозують сонячну погоду, до +26.



За даними синоптикині, 29 вересня очікується похолодання, але до остаточно стійкого зниження температури повітря ще далеко.



Як повідомлялося, в одному з регіонів України зафіксували перші заморозки.

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