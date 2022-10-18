До України суне циклон Brigitta, в деяких регіонах зміниться погода

До України суне циклон Brigitta, в деяких регіонах зміниться погода
25 вересня, у західних областях України місцями пройдуть дощі, ймовірно з грозами.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко, - пише ТСН.

На регіон насувається атмосферний фронт, повʼязаний із скандинавським циклоном Brigitta.

"Проте решта території України все ще належатиме антициклону, тому в більшості областей 25 вересня передбачається суха сонячна погода", - написала вона.

Повітря прогріється до +23...+28, у західних областях +21.. +24.

У Києві прогнозують сонячну погоду, до +26.

За даними синоптикині, 29 вересня очікується похолодання, але до остаточно стійкого зниження температури повітря ще далеко.

Як повідомлялося, в одному з регіонів України зафіксували перші заморозки.

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Теги: погода, циклон, Україна
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