Україна в розпал сезону купує картоплю в Польщі та Литві





Україна розпочала імпорт картоплі з Польщі та Литви. За офіційною статистикою, з 1 по 23 вересня країна вже отримала три вантажівки картоплі: 22 тонни з Литви, вартістю $10,56 тис., і 42 тонни з Польщі, вартістю $20,164 тис. Про це повідомляють аналітики EastFruit, - пише



За даними Державної митної служби, у період з січня по серпень 2024 року Україна імпортувала 15 тис. тонн картоплі. Експорт картоплі за цей період становив лише 760 тонн на суму $215 тис., тоді як імпорт – 15,356 тис. тонн на суму $9,324 млн.



На думку аналітиків, імпорт картоплі розпочався в зв’язку з підвищеною потребою у продовольчій картоплі серед місцевих оптових компаній та роздрібних мереж, а також спекуляцій щодо потенційного дефіциту якісної картоплі.



Ціни на картоплю активно зростають через високий попит на продовольчу картоплю, що додатково підживлюється чутками про нестачу якісної картоплі в нинішньому сезоні.



Поганий врожай у 2024 році також сприяв підвищенню цін та зростанню попиту на імпорт картоплі.



Зауважується, що основними причинами імпорту картоплі стали зростання попиту через потреби армії, міграцію населення, а також скорочення локального виробництва в Україні.



Дефіцит внутрішнього виробництва та великий попит на картоплю сприяли значному збільшенню імпорту.



Нагадаємо, у 2023 році аграрії України зібрали практично 29 млн тонн овочів. Найбільше картоплі - 21,2 млн тонн.



Ми повідомляли, що українські аграрії вже намолотили 39,06 млн тонн нового врожаю, зібраного на площі 10,9 млн га.



Раніше повідомлялося, що аграрії прогнозують нижчий врожай через посушливий травень. Через деякий час Мінагрополітики покращило прогноз врожаю зернових. Прогноз передбачає врожай зернових культур на рівні майже 56 млн тонн. З них пшениці - 21 млн тонн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ціни на картоплю активно зростають через високий попит на продовольчу картоплю, що додатково підживлюється чутками про нестачу якісної картоплі в нинішньому сезоні.Україна розпочала імпорт картоплі з Польщі та Литви. За офіційною статистикою, з 1 по 23 вересня країна вже отримала три вантажівки картоплі: 22 тонни з Литви, вартістю $10,56 тис., і 42 тонни з Польщі, вартістю $20,164 тис. Про це повідомляють аналітики EastFruit, - пише "Кореспондент". За даними Державної митної служби, у період з січня по серпень 2024 року Україна імпортувала 15 тис. тонн картоплі. Експорт картоплі за цей період становив лише 760 тонн на суму $215 тис., тоді як імпорт – 15,356 тис. тонн на суму $9,324 млн.На думку аналітиків, імпорт картоплі розпочався в зв’язку з підвищеною потребою у продовольчій картоплі серед місцевих оптових компаній та роздрібних мереж, а також спекуляцій щодо потенційного дефіциту якісної картоплі.Ціни на картоплю активно зростають через високий попит на продовольчу картоплю, що додатково підживлюється чутками про нестачу якісної картоплі в нинішньому сезоні.Поганий врожай у 2024 році також сприяв підвищенню цін та зростанню попиту на імпорт картоплі.Зауважується, що основними причинами імпорту картоплі стали зростання попиту через потреби армії, міграцію населення, а також скорочення локального виробництва в Україні.Дефіцит внутрішнього виробництва та великий попит на картоплю сприяли значному збільшенню імпорту.Нагадаємо, у 2023 році аграрії України зібрали практично 29 млн тонн овочів. Найбільше картоплі - 21,2 млн тонн.Ми повідомляли, що українські аграрії вже намолотили 39,06 млн тонн нового врожаю, зібраного на площі 10,9 млн га.Раніше повідомлялося, що аграрії прогнозують нижчий врожай через посушливий травень. Через деякий час Мінагрополітики покращило прогноз врожаю зернових. Прогноз передбачає врожай зернових культур на рівні майже 56 млн тонн. З них пшениці - 21 млн тонн.

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