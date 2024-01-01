25 вересня на Волині: гортаючи календар

25 вересня на Волині: гортаючи календар
День народження 25 вересня відзначають директор комунального закладу «Палац культури міста Луцька», заслужений діяч мистецтв України Юрій Войнаровський (на фото) та керівник Волинського обласного відділення фонду соціального захисту інвалідів Валерій Шевчук.

Також уродини цього дня і у футболіста, уродженця Володимира-Волинського Олега Герасимюка.

25 вересня іменини відзначають ті, кого назвали Юліанами та Семенами.

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх іменинників цього дня та бажає міцного здоров’я, сімейної злагоди й професійних успіхів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, день народження
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ukrainian Spirit у Луцьку: вишукані подарунки для справжніх цінителів. Реклама
У Луцьку внаслідок атаки росії пошкоджено багатоквартирний будинок: є загиблий. ОНОВЛЕНО
Ексрегіонал Добкін «кинув» волинських бізнесменів на понад мільйон гривень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
25 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
В Україні зросте ціна на електроенергію для однієї категорії споживачів
24 вересень, 23:19
Скільки на Волині коштує лікавання хворих на інсульт
24 вересень, 22:37
У Волинському ТЦК створять місця для спілкування адвокатів з клієнтами
24 вересень, 21:57
У лікарні помер воїн з Волині Олександр Демедюк
24 вересень, 21:16
Схожі новини
21 вересня на Волині: гортаючи календар 21 вересня на Волині: гортаючи календар
21 вересень, 00:00
19 вересня на Волині: гортаючи календар 19 вересня на Волині: гортаючи календар
19 вересень, 00:00
17 вересня на Волині: гортаючи календар 17 вересня на Волині: гортаючи календар
17 вересень, 00:00
13 вересня на Волині: гортаючи календар 13 вересня на Волині: гортаючи календар
13 вересень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
25 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
В Україні зросте ціна на електроенергію для однієї категорії споживачів
24 вересень, 23:19
 0
Скільки на Волині коштує лікавання хворих на інсульт
24 вересень, 22:37
 0
У Волинському ТЦК створять місця для спілкування адвокатів з клієнтами
24 вересень, 21:57
 0
У лікарні помер воїн з Волині Олександр Демедюк
24 вересень, 21:16
 0
Медіа
відео
1/8