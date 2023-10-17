Ковель передав для 14 ОМБр FPV-дрони

Ковельська громада передала для потреб військовослужбовців 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого FPV-дрони.Про це повідомив Ковельський міський голова"Від Ковельської громади передав для 6 роти 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого потрібні хлопцям дрони.На передову з Ковеля 5 FPV-дронів повезе військовослужбовець і ковельчанин Артем Віндюк. Боєць став на захист країни вже вдруге. Воював з 2015-го по 2018-й на Сході, а коли почалося повномасштабне вторгнення, знову взяв до рук зброю. Зараз служить водієм забезпечення на «нулі», раніше був кулеметником", - напсиав Ігор Чайка.Очільник міста впевний, що наразі підтримка Збройних Сил України - понад усе. Ковель постійно на зв'язку із військовими та надалі працює для перемоги нашої країни.