В Україні зросте ціна на електроенергію для однієї категорії споживачів

В Україні зросте ціна на електроенергію для однієї категорії споживачів
В Україні тимчасово підвищили тариф на електроенергію для споживачів постачальника "останньої надії".

Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, підвищила ціну на електроенергію для клієнтів постачальника "останньої надії". Відповідне рішення ухвалене на засіданні НКРЕКП у вівторок, 24 вересня, - пише "Кореспондент".

Порядок формування ціни електроенергії для споживачів постачальника "останньої надії" (ПОН) змінено у бік її збільшення на період з 1 жовтня до 31 грудня 2024 року.

Регулятор, зокрема, підвищив на три місяці коефіцієнт, що використовується для визначення ціни електроенергії для споживачів ПОН на базі середньозваженої ціни е/е на ринку на добу вперед (РДВ) з 1,25 до 1,5.

На сьогодні ціна електроенергії для споживачів ПОН на розрахунковий місяць визначається з урахуванням середньозваженої фактичної ціни електроенергії на РДВ за перші 20 днів попереднього розрахункового періоду, збільшеної на коефіцієнт, що враховує ризики коливання цін на балансувальному ринку (БР) та РДВ у розмірі 1,25.

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Теги: Волинь, Україна, електроенергія, тариф
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