У Волинському ТЦК створять місця для спілкування адвокатів з клієнтами

Спеціальне місце для проведення зустрічей між адвокатами та військовозобов’язаними зʼявиться у Волинському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.Про це повідомили у Національній асоціації адвокатів України.Таке рішення військове командування прийняло після наради з представниками Національної асоціації адвокатів України, повідомив Волинський ТЦК у листі від 19.09.2024 №1104. Там уважають, що така практика має позитивний досвід реалізації.Нагадаємо, нещодавно у цьому ТЦК заявляли, що адвокати не повинні втручатися у процеси мобілізації та проходження військово-лікарської комісії. Цю заяву прокоментували в Уповноваженого ВР з прав людини та у НААУ. Крім цього, НААУ підготувала і направила звернення до Міністра оборони України та Командувача Сухопутних військ ЗСУ стосовно захисту прав адвокатів.У відповідь Волинський ТЦК заявив, що не ставив собі за мету жодним чином обмежувати права адвокатів або позбавляти громадян конституційного права на правовий захист.«Ми повністю поділяємо ваше занепокоєння щодо можливих неправомірних тлумачень тексту, які могли призвести до враження, що Волинський ОТЦК та СП має на меті дискредитувати адвокатів та адвокатську спільноту в цілому, - йдеться у відповіді. - Ми високо цінуємо вашу роль як захисників конституційних прав громадян України і в жодному разі не підтримуємо жодних дій, що могли б призвести до маргіналізації адвокатури або обмеження її законних прав і обов’язків».Також в ТЦК запевнили, що повністю усвідомлюють значення правничої допомоги для громадян і не мали на меті викликати сумніви в її важливості. «Ми розуміємо, що адвокати відіграють важливу роль у захисті прав громадян, і мобілізаційний процес, як і будь-яка інша державна процедура, має відбуватися з дотриманням законних прав і свобод громадян. Зі свого боку, ми готові сприяти побудові конструктивного діалогу з представниками адвокатури та впевнені, що разом зможемо уникнути непорозумінь у майбутньому», - йдеться у листі.