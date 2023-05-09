У лікарні помер воїн з Волині Олександр Демедюк

У лікарні помер воїн з Волині Олександр Демедюк
Відійшов у вічність ще один воїн-захисник з Волині.

Про це повідомили у Головненській громаді.

Відповідно до Розпорядження селищного голови, 25,26,27 вересня 2024 року оголошено Днями жалоби на території Головненської громади. У лікарні 24 вересня помер військовий Олександр Демедюк, 1990 року народження, житель селища Головне.

"Олександр був солдатом 63 окремої механізованої бригади."Мужньо боровся проти країни-агресора. Був вірним побратимом, мужнім та хоробрим воїном... Серце Олександра зупинилося у лікарні, де він проходив лікування". Церемонія прощання із померлим Захисником України відбудеться 25 вересня 2024 року о 13.00 год. в селищі Головне в храмі Покрови Пресвятої Богородиці", - повідомили у громаді.

На знак скорботи за померлим у громаді приспустять Державні прапори України з чорною стрічкою на будівлях і спорудах органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій громади незалежно від форм власності. Також обмежать проведення розважально - концертних заходів на території громади, заборонять звучання розважальної музики у закладах торгівлі та громадського харчування.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким спочилого воїна.

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Теги: Волинь, Головне, смерть, війна, воїн, втрата
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