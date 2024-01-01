Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 25 вересня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 25 вересня



Луцьк



Хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ, гроза.



Вітер південно-західний, 5-10 м/с.



Температура вночі 13-15°, вдень 22-24°.



Волинська область



Хмарна погода з проясненнями. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень невеликий короткочасний дощ, гроза.



Вітер південно-західний, 5-10 м/с.



Температура вночі 11-16°, вдень 19-24°.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 25 вересня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ, гроза.Вітер південно-західний, 5-10 м/с.Температура вночі 13-15°, вдень 22-24°.Хмарна погода з проясненнями. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень невеликий короткочасний дощ, гроза.Вітер південно-західний, 5-10 м/с.Температура вночі 11-16°, вдень 19-24°.

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