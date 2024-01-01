Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Віталій Дудко

Віталій Дудко.



Про це



"23 вересня 2024 року поблизу населеного пункту Селидове Покровського району Донецької області загинув житель міста Ківерці - молодший сержант Дудко Віталій Миколайович.



Народився Віталій Дудко 28 лютого 1986 року у місті Стрий Львівської області. Навчався у четвертій школі м. Ківерці. Фахову освіту - інженер-механік - здобув у Луцькому національному технічному університеті. Одружений, виховував двох синочків", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про чин поховання повідомлять згодом.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув Герой з ВолиніПро це повідомили у Ківерцівській громаді."23 вересня 2024 року поблизу населеного пункту Селидове Покровського району Донецької області загинув житель міста Ківерці - молодший сержант Дудко Віталій Миколайович.Народився Віталій Дудко 28 лютого 1986 року у місті Стрий Львівської області. Навчався у четвертій школі м. Ківерці. Фахову освіту - інженер-механік - здобув у Луцькому національному технічному університеті. Одружений, виховував двох синочків", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про чин поховання повідомлять згодом.

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