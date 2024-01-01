Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Віталій Дудко
Сьогодні, 18:03
На війні загинув Герой з Волині Віталій Дудко.
Про це повідомили у Ківерцівській громаді.
"23 вересня 2024 року поблизу населеного пункту Селидове Покровського району Донецької області загинув житель міста Ківерці - молодший сержант Дудко Віталій Миколайович.
Народився Віталій Дудко 28 лютого 1986 року у місті Стрий Львівської області. Навчався у четвертій школі м. Ківерці. Фахову освіту - інженер-механік - здобув у Луцькому національному технічному університеті. Одружений, виховував двох синочків", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про чин поховання повідомлять згодом.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Ківерцівській громаді.
"23 вересня 2024 року поблизу населеного пункту Селидове Покровського району Донецької області загинув житель міста Ківерці - молодший сержант Дудко Віталій Миколайович.
Народився Віталій Дудко 28 лютого 1986 року у місті Стрий Львівської області. Навчався у четвертій школі м. Ківерці. Фахову освіту - інженер-механік - здобув у Луцькому національному технічному університеті. Одружений, виховував двох синочків", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про чин поховання повідомлять згодом.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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