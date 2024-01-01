Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Віталій Дудко

Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Віталій Дудко
На війні загинув Герой з Волині Віталій Дудко.

Про це повідомили у Ківерцівській громаді.

"23 вересня 2024 року поблизу населеного пункту Селидове Покровського району Донецької області загинув житель міста Ківерці - молодший сержант Дудко Віталій Миколайович.

Народився Віталій Дудко 28 лютого 1986 року у місті Стрий Львівської області. Навчався у четвертій школі м. Ківерці. Фахову освіту - інженер-механік - здобув у Луцькому національному технічному університеті. Одружений, виховував двох синочків", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про чин поховання повідомлять згодом.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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