Під час дводенного лицарського турніру у Луцьку зібрали 120 тисяч гривень для військових





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Кошти спрямують на потреби лицарів, які служать в Збройних силах України, повідомили 24 вересня на Facebook-сторінці лицарського клубу Айна Бера.



Кошти розподілено між наступними бійцями:



Сергій Ващук, Андрій Вегера, Юрій Сакальський, Богдан Жовтобрух, Дмитро Левченко (на РЕБ) — 50 тис. грн;



Антон Бростовський (ремонт авто) — 15 тис. грн;





Олександр Альбінський(на вантажний бус) — 10 тис. грн;



Ксенія Марко (на ремонт авто) — 10 тис. грн;



Клуб "Князь" (на екіпірування одноклубнику) — 5 тис. грн;



Андрій Борщ (на РЕБ) — 10 тис. грн;



Олександр Шершун (на потреби підрозділу) — 10 тис. грн;



Фелікс Рябовол (ремонт авто) — 10 тис. грн.



У клубі також подякували усім, хто долучився до збору.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час дводенного лицарського турніру, який відбувся в Луцькому замку 7 та 8 вересня, зібрали 120 тисяч гривень на потреби військовослужбовців.Про це пише Суспільне Кошти спрямують на потреби лицарів, які служать в Збройних силах України, повідомили 24 вересня на Facebook-сторінці лицарського клубу Айна Бера.Сергій Ващук, Андрій Вегера, Юрій Сакальський, Богдан Жовтобрух, Дмитро Левченко (на РЕБ) — 50 тис. грн;Антон Бростовський (ремонт авто) — 15 тис. грн;Олександр Альбінський(на вантажний бус) — 10 тис. грн;Ксенія Марко (на ремонт авто) — 10 тис. грн;Клуб "Князь" (на екіпірування одноклубнику) — 5 тис. грн;Андрій Борщ (на РЕБ) — 10 тис. грн;Олександр Шершун (на потреби підрозділу) — 10 тис. грн;Фелікс Рябовол (ремонт авто) — 10 тис. грн.У клубі також подякували усім, хто долучився до збору.

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