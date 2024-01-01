Під час дводенного лицарського турніру у Луцьку зібрали 120 тисяч гривень для військових
Сьогодні, 17:07
Під час дводенного лицарського турніру, який відбувся в Луцькому замку 7 та 8 вересня, зібрали 120 тисяч гривень на потреби військовослужбовців.
Про це пише Суспільне.
Кошти спрямують на потреби лицарів, які служать в Збройних силах України, повідомили 24 вересня на Facebook-сторінці лицарського клубу Айна Бера.
Кошти розподілено між наступними бійцями:
Сергій Ващук, Андрій Вегера, Юрій Сакальський, Богдан Жовтобрух, Дмитро Левченко (на РЕБ) — 50 тис. грн;
Антон Бростовський (ремонт авто) — 15 тис. грн;
Олександр Альбінський(на вантажний бус) — 10 тис. грн;
Ксенія Марко (на ремонт авто) — 10 тис. грн;
Клуб "Князь" (на екіпірування одноклубнику) — 5 тис. грн;
Андрій Борщ (на РЕБ) — 10 тис. грн;
Олександр Шершун (на потреби підрозділу) — 10 тис. грн;
Фелікс Рябовол (ремонт авто) — 10 тис. грн.
У клубі також подякували усім, хто долучився до збору.
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Про це пише Суспільне.
Кошти спрямують на потреби лицарів, які служать в Збройних силах України, повідомили 24 вересня на Facebook-сторінці лицарського клубу Айна Бера.
Кошти розподілено між наступними бійцями:
Сергій Ващук, Андрій Вегера, Юрій Сакальський, Богдан Жовтобрух, Дмитро Левченко (на РЕБ) — 50 тис. грн;
Антон Бростовський (ремонт авто) — 15 тис. грн;
Олександр Альбінський(на вантажний бус) — 10 тис. грн;
Ксенія Марко (на ремонт авто) — 10 тис. грн;
Клуб "Князь" (на екіпірування одноклубнику) — 5 тис. грн;
Андрій Борщ (на РЕБ) — 10 тис. грн;
Олександр Шершун (на потреби підрозділу) — 10 тис. грн;
Фелікс Рябовол (ремонт авто) — 10 тис. грн.
У клубі також подякували усім, хто долучився до збору.
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