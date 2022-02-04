Мінімальну заробітню плату не будуть підвищувати у 2025 році, – Мінфін

Мінімальну заробітню плату не будуть підвищувати у 2025 році, – Мінфін
У 2024 році мінімальну зарплату було збільшено до 8000 гривень, але у 2025 році її розмір залишиться без змін протягом усього року.

Про це під час брифінгу заявив міністр фінансів Сергій Марченко, пише Економічна правда.

Марченко зазначив, що зараз немає змоги підвищувати соціальні стандарти, що було домовлено з міжнародними партнерами.

"В цьому році ми підвищили мінімальну заробітну плату на 19% до 8000 гривень. Ми вважаємо за можливим наступний рік зберегти цей розмір на весь рік", - зазначив він.

У Міністерстві фінансів не прогнозують перебоїв із соціальними виплатами упродовж 2025 року, адже це - один із пріоритетів бюджету.

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Теги: зарплата, підвищення
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