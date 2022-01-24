На Волині в селі оголосили карантин через скаженого кота

На Камінь-Каширщині виявили новий випадок сказу. Йдеться про одне з домогосподарств Маневицької громади.Про це повідомили у Камінь-Каширській районній військовій адміністрації.Сказ вияли у кота в селі Будки. Це підтвердили результати експертизи, здійснені на базі Волинської регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.Перший заступник голови райдержадміністраціїпровів засідання протиепізоотичної комісії, у ході якого погодили план заходів із метою ліквідації осередку захворювання.Відтак, на території зазначеного вище населеного пункту встановили карантинні обмеження тривалістю два місяці, якщо не виявлять нові випадки недуги.За словами фахівців районного управління ГУ Держпродспоживслужби у Волинській області, наразі епізоотична ситуація контрольована.Нагадаємо, сказ – це гостре інфекційне захворювання тварин і людини, спричинене нейротропним вірусом сказу. Характеризується розвитком запалення головного мозку зі швидким ураженням центральної нервової системи. В разі несвоєчасного проведення профілактичних щеплень і зволікання з наданням медичної та ветеринарної допомоги смерть людини та тварини неминуча. Джерелом і резервуаром збудника сказу є дикі та свійські тварини. Хвороба передається при укусах скаженою твариною або попаданні її слини на пошкоджену шкіру чи слизові оболонки. Інфіковану тварину вирізняє агресія, посилене слиновиділення, острах води, світла.