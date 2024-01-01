У Володимирі наркодилерку засудили на 6 з половиною років

У Володимирі наркодилерку засудили на 6 з половиною років
Володимир-Волинський міський суд виніс вирок місцевій жительці, яка збувала заборонені речовини та ліки.

Про це йдеться у рішенні від 20 вересня.

Раніше жінка була засуджена шість разів, останні з яких відбувала реальний тюремний строк за незаконний обіг наркотиків, крадіжки та шахрайство.

Слідство встановило, що весною минулого року підсудна неодноразово купувала та збувала метадон, таблетки "Диметрол", що містять у своєму складі сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін, а також препарат "Соннат", що містять сильнодіючий лікарський засіб зопіклон.

Загалом, правоохоронці зафіксували близько 10 епізодів таких протиправних дій жінки.

Суд визнав обвинувачену винною у вчиненні кількох кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинене) та ч. 1 і ч. 3 ст. 321 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів) ККУ.

Їй обрали покарання у вигляді позбавлення волі строком на 6 років і 6 місяців з конфіскацією майна.






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