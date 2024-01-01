На Волині попрощались з Героєм Денисом Андросюком

На Волині попрощались з Героєм Денисом Андросюком
Провели в останню дорогу ще одного нашого воїна, ковельчанина, стрільця штурмової спеціалізованої роти повітряно-десантних військ Дениса Віталійовича Андросюка.

Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.

Воїн народився 28 вересня 1998 року в Ковелі. Закінчив 9 класів у ліцеї №13. Професійний фах пішов здобувати у Ковельське професійно-технічне училище №5, де отримав спеціальність маляра-штукатура. Працював на будівництві.

Життя склалось так, що хлопець опинився в місцях позбавлення волі, але виявив бажання добровільно піти захищати Україну. Після навчання на полігоні був відправлений на Схід. Дзвонив рідко: не хотів турбувати рідних.

Наш земляк загинув 20 вересня в районі населеного пункту Білогорівка Сєвєродонецького району Луганської області. 9 днів хлопець не дожив до свого дня народження, йому мало б виповнитись 26.

"Висловлюю щирі співчуття родині – мамі Тетяні Юріївні, братам Максиму та Владиславу і всім, хто знав і любив Дениса Андросюка. Дякую кожному, хто приходить на цю площу, щоб провести наших Героїв у безсмертя, хто підтримує Збройні Сили України, донатить на армію, наближає нашу Перемогу.
На Волині попрощались з Героєм Денисом Андросюком

Вічна памʼять і шана Герою! Молитовний супровід його душі…" - йдеться в повідомленні.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
На Волині попрощались з Героєм Денисом Андросюком
На Волині попрощались з Героєм Денисом Андросюком
На Волині попрощались з Героєм Денисом Андросюком
На Волині попрощались з Героєм Денисом Андросюком
На Волині попрощались з Героєм Денисом Андросюком

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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