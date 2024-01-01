Кордон України порушила повітряна ціль із Білорусі: схоже, це літак Як-130

Кордон України порушила повітряна ціль із Білорусі: схоже, це літак Як-130
Повітряний простір України порушила повітряна ціль, що летить із території Білорусі. У декількох областях України оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, пише Громадське.

Не швидкісну ціль зафіксували на межі Київської та Житомирської областей. Українські та білоруські моніторингові канали, зокрема «Беларускі Гаюн», пишуть, що це, ймовірно, навчально-бойовий літак Як-130.

За даними monitor, літак перетнув держкордон з Україною з боку Білорусі біля села Дятлик, Наровлянського району Гомельської області. Згодом там заявили, що ціль вже не спостерігається. На тлі цього в Житомирській та Київській областях оголосили повітряну тривогу.

Білорусь у війні рф проти України

Білорусь не відправляла до України власних військ, але надала свою територію для російських військ, які здійснюють обстріли України; приймала на лікування військових рф; проводила спільні з росією військові навчання.

У Мін'юсті України зазначали, що Міноборони Білорусі діє в інтересах військово-політичного керівництва росії та сприяло організації підготовки та безпосередньої збройної агресії проти України.

Сам Лукашенко активно підтримує політику путіна. З-поміж іншого, Білорусь звинувачують у причетності до депортації українських дітей зі сходу України. Лукашенко назвав це «оздоровленням» дітей і заявив, що продовжуватиме це робити. Водночас Лукашенко поширює наративи російської пропаганди, «демонізуючи» західні країни.

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Теги: Росія, Україна, війна, Білорусь
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