На Волині судили двох братів, які побили лісничого

Любешівський районний суд розглянув справу щодо двох братів, яких звинуватили в нападі на працівника лісової охорони під час виконання ним службових обов’язків.



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Інцидент трапився ще у грудні 2021 року, в селі Ветли Любешівського району. Двоє місцевих жителів напали на головного лісничого ДП «Любешівське ЛМГ», який здійснював перевірку законності походження лісопродукції на їхній пилорамі.



За словами потерпілого, у той день він разом із мисливствознавцем проводив об'їзд території села, де раніше були виявлені факти незаконної вирубки лісу. Під час перевірки на одній з пилорам вони помітили лісопродукцію без необхідного маркування, що викликало підозру щодо її законності. Працівник лісової охорони, виконуючи свої обов'язки у форменому одязі та службовому автомобілі, зайшов на територію пилорами для з'ясування обставин.



Однак обвинувачені зустріли його агресивно. Один із підозрюваних наказав працівнику покинути територію, стверджуючи, що це приватна власність. Після того, як лісничий почав фіксувати подію на нагрудну боді-камеру, він вибив камеру з його рук. До чоловіка приєднався інший обвинувачений, його брат. Разом вони напали на лісівника, завдавши йому кілька ударів руками й ногами по голові та тілу. В результаті цього потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження, зокрема закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку.



Зі слів потерпілого, до приїзду поліції обвинувачені йому погрожували та обіцяли спалити його дім.



Підсудні, своєю чергою, лише частково визнали вину та намагалися виправдати свої дії, стверджуючи, що не знали про службовий статус потерпілого. Вони також заперечували умисний характер нападу, пояснюючи конфлікт як взаємну сутичку.



Суд визнав обвинувачених винними у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 345 (Умисне заподіяння працівнику правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень під час виконання ним службових обов’язків, вчинене групою осіб) ККУ.



Обом призначили покарання у вигляді обмеження волі строком на три роки з випробувальним терміном у два роки. Це означає, що засуджені будуть звільнені від відбування покарання, якщо протягом двох років не скоїть нових злочинів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! розглянув справу щодо двох братів, яких звинуватили в нападі на працівника лісової охорони під час виконання ним службових обов’язків.Про це йдеться у вироку від 20 вересня.Інцидент трапився ще у грудні 2021 року, вЛюбешівського району. Двоє місцевих жителів напали на головного лісничого ДП «Любешівське ЛМГ», який здійснював перевірку законності походження лісопродукції на їхній пилорамі.За словами потерпілого, у той день він разом із мисливствознавцем проводив об'їзд території села, де раніше були виявлені факти незаконної вирубки лісу. Під час перевірки на одній з пилорам вони помітили лісопродукцію без необхідного маркування, що викликало підозру щодо її законності. Працівник лісової охорони, виконуючи свої обов'язки у форменому одязі та службовому автомобілі, зайшов на територію пилорами для з'ясування обставин.Однак обвинувачені зустріли його агресивно. Один із підозрюваних наказав працівнику покинути територію, стверджуючи, що це приватна власність. Після того, як лісничий почав фіксувати подію на нагрудну боді-камеру, він вибив камеру з його рук. До чоловіка приєднався інший обвинувачений, його брат. Разом вони напали на лісівника, завдавши йому кілька ударів руками й ногами по голові та тілу. В результаті цього потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження, зокрема закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку.Зі слів потерпілого, до приїзду поліції обвинувачені йому погрожували та обіцяли спалити його дім.Підсудні, своєю чергою, лише частково визнали вину та намагалися виправдати свої дії, стверджуючи, що не знали про службовий статус потерпілого. Вони також заперечували умисний характер нападу, пояснюючи конфлікт як взаємну сутичку.Суд визнав обвинувачених винними у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого(Умисне заподіяння працівнику правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень під час виконання ним службових обов’язків, вчинене групою осіб) ККУ.Обом призначили покарання у вигляді обмеження волі строком наз випробувальним терміном у. Це означає, що засуджені будуть звільнені від відбування покарання, якщо протягом двох років не скоїть нових злочинів.

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