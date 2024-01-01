СБУ та ДБР затримали колаборанта, який допомагав росіянам катувати українських патріотів під час окупації Херсона

СБУ та ДБР затримали колаборанта, який допомагав росіянам катувати українських патріотів під час окупації Херсона
СБУ та ДБР затримали колаборанта, який допомагав рашистам катувати українських патріотів під час окупації Херсона.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Служба безпеки та ДБР затримали ще одного експосадовця-колаборанта, який співпрацював з рф у період окупації Херсона.

Затриманим є колишній молодший інспектор місцевої виправної колонії, який після захоплення громади запропонував свої «послуги» загарбникам.

Рашисти «призначили» його до центральної тюрми рф, яка діяла у складі окупаційного «управління служби виконання покарань по Херсонській області рф».

На території в’язниці зрадник охороняв камери, до яких рашисти звозили українських патріотів – учасників руху опору в регіоні.

Також фігурант брав участь у конвоюванні потерпілих до інших російських катівень, створених агресором на тимчасово захопленій частині території на півдні України.

У застінках до людей застосовували численні тортури, у тому числі катування струмом, побиття палицями і тримання у карцерах без їжі та води.

Після деокупації Херсона ворожий поплічник залишився у місті і тривалий час переховувався від правосуддя, практично не з’являючись на людях.

Правоохоронці встановили його місцеперебування і затримали.

На підставі задокументованих фактів йому повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪ ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

▪ ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Теги: Росія, Україна, війна
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