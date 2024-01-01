СБУ та ДБР затримали колаборанта, який допомагав росіянам катувати українських патріотів під час окупації Херсона





Про це



Служба безпеки та ДБР затримали ще одного експосадовця-колаборанта, який співпрацював з рф у період окупації Херсона.



Затриманим є колишній молодший інспектор місцевої виправної колонії, який після захоплення громади запропонував свої «послуги» загарбникам.



Рашисти «призначили» його до центральної тюрми рф, яка діяла у складі окупаційного «управління служби виконання покарань по Херсонській області рф».



На території в’язниці зрадник охороняв камери, до яких рашисти звозили українських патріотів – учасників руху опору в регіоні.



Також фігурант брав участь у конвоюванні потерпілих до інших російських катівень, створених агресором на тимчасово захопленій частині території на півдні України.



У застінках до людей застосовували численні тортури, у тому числі катування струмом, побиття палицями і тримання у карцерах без їжі та води.



Після деокупації Херсона ворожий поплічник залишився у місті і тривалий час переховувався від правосуддя, практично не з’являючись на людях.



Правоохоронці встановили його місцеперебування і затримали.



На підставі задокументованих фактів йому повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:



▪ ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);



▪ ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).



Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! СБУ та ДБР затримали колаборанта, який допомагав рашистам катувати українських патріотів під час окупації Херсона.Про це повідомили у пресслужбі СБУ.Служба безпеки та ДБР затримали ще одного експосадовця-колаборанта, який співпрацював з рф у період окупації Херсона.Затриманим є колишній молодший інспектор місцевої виправної колонії, який після захоплення громади запропонував свої «послуги» загарбникам.Рашисти «призначили» його до центральної тюрми рф, яка діяла у складі окупаційного «управління служби виконання покарань по Херсонській області рф».На території в’язниці зрадник охороняв камери, до яких рашисти звозили українських патріотів – учасників руху опору в регіоні.Також фігурант брав участь у конвоюванні потерпілих до інших російських катівень, створених агресором на тимчасово захопленій частині території на півдні України.У застінках до людей застосовували численні тортури, у тому числі катування струмом, побиття палицями і тримання у карцерах без їжі та води.Після деокупації Херсона ворожий поплічник залишився у місті і тривалий час переховувався від правосуддя, практично не з’являючись на людях.Правоохоронці встановили його місцеперебування і затримали.На підставі задокументованих фактів йому повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:▪ ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);▪ ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію