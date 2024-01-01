Пожежа у драмтеатрі: у Луцьку відбулися навчання рятувальників. ВІДЕО

У Луцьку рятувальники провели комплексні тактико-спеціальні навчання у будівлі драмтеатру.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Уранці 24 вересня у Луцьку відбулись тактико-спеціальні навчання на базі Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т. Г. Шевченка.Відповідно до тактичного задуму, пожежа виникла в кутовій частині сцени, внаслідок події є потерпілий. Адміністрація закладу повідомила про надзвичайну подію на лінію «101» та приступила до евакуації присутніх і гасіння умовного полум'я первинними засобами пожежогасіння.У навчаннях взяли участь усіх пожежно-рятувальні підрозділи міста. Рятувальники відпрацювали дії зі здійснення розвідки на місці пожежі, пошуку та порятунку потерпілих. Під час тренування алгоритму гасіння умовної пожежі рятувальники враховували найбільш складні сценарії, зокрема швидке поширення горіння та сильне задимлення.Для координації дій усіх учасників навчань був розгорнутий оперативний штаб з ліквідації пожежі та створені оперативні дільниці. Крім того, важливу увагу приділили відпрацювання взаємодії усіх екстрених служб.Підбиваючи підсумки навчань, учасники проаналізували усі етапи пожежно-рятувальних робіт, а також акцентували увагу на важливості злагодженої взаємодії між усіма спеціалізованими службами цивільного захисту та адміністрацією об'єкту.