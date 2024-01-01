Пожежа у драмтеатрі: у Луцьку відбулися навчання рятувальників. ВІДЕО

Пожежа у драмтеатрі: у Луцьку відбулися навчання рятувальників. ВІДЕО
У Луцьку рятувальники провели комплексні тактико-спеціальні навчання у будівлі драмтеатру.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Уранці 24 вересня у Луцьку відбулись тактико-спеціальні навчання на базі Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т. Г. Шевченка.

Відповідно до тактичного задуму, пожежа виникла в кутовій частині сцени, внаслідок події є потерпілий. Адміністрація закладу повідомила про надзвичайну подію на лінію «101» та приступила до евакуації присутніх і гасіння умовного полум'я первинними засобами пожежогасіння.

У навчаннях взяли участь усіх пожежно-рятувальні підрозділи міста. Рятувальники відпрацювали дії зі здійснення розвідки на місці пожежі, пошуку та порятунку потерпілих. Під час тренування алгоритму гасіння умовної пожежі рятувальники враховували найбільш складні сценарії, зокрема швидке поширення горіння та сильне задимлення.
Пожежа у драмтеатрі: у Луцьку відбулися навчання рятувальників. ВІДЕО

Для координації дій усіх учасників навчань був розгорнутий оперативний штаб з ліквідації пожежі та створені оперативні дільниці. Крім того, важливу увагу приділили відпрацювання взаємодії усіх екстрених служб.
Пожежа у драмтеатрі: у Луцьку відбулися навчання рятувальників. ВІДЕО

Підбиваючи підсумки навчань, учасники проаналізували усі етапи пожежно-рятувальних робіт, а також акцентували увагу на важливості злагодженої взаємодії між усіма спеціалізованими службами цивільного захисту та адміністрацією об'єкту.
Пожежа у драмтеатрі: у Луцьку відбулися навчання рятувальників. ВІДЕО
Пожежа у драмтеатрі: у Луцьку відбулися навчання рятувальників. ВІДЕО
Пожежа у драмтеатрі: у Луцьку відбулися навчання рятувальників. ВІДЕО
Пожежа у драмтеатрі: у Луцьку відбулися навчання рятувальників. ВІДЕО
Пожежа у драмтеатрі: у Луцьку відбулися навчання рятувальників. ВІДЕО
Пожежа у драмтеатрі: у Луцьку відбулися навчання рятувальників. ВІДЕО
Пожежа у драмтеатрі: у Луцьку відбулися навчання рятувальників. ВІДЕО
Пожежа у драмтеатрі: у Луцьку відбулися навчання рятувальників. ВІДЕО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, ДСНС, навчання
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ukrainian Spirit у Луцьку: вишукані подарунки для справжніх цінителів. Реклама
У Луцьку внаслідок атаки росії пошкоджено багатоквартирний будинок: є загиблий. ОНОВЛЕНО
Ексрегіонал Добкін «кинув» волинських бізнесменів на понад мільйон гривень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Справи Майдану: судитимуть eкскерівників СБУ та 20 високопосадовців фсб рф
Сьогодні, 14:43
СБУ та ДБР затримали колаборанта, який допомагав росіянам катувати українських патріотів під час окупації Херсона
Сьогодні, 14:18
Пожежа у драмтеатрі: у Луцьку відбулися навчання рятувальників. ВІДЕО
Сьогодні, 13:46
Про хоробрість зробити крок до змін: які вистави покажуть у Луцьку 27-29 вересня
Сьогодні, 13:16
Кабмін виділив 72 млн гривень на розсилання поштою майже мільйона повісток до кінця року
Сьогодні, 12:56
Схожі новини
У Луцьку відбулися навчання з ліквідації наслідків, повʼязаних з ворожими обстрілами. ФОТО У Луцьку відбулися навчання з ліквідації наслідків, повʼязаних з ворожими обстрілами. ФОТО
17 вересень, 09:42
Волинські пожежники були інструкторами на міжнародних навчання у Польщі Волинські пожежники були інструкторами на міжнародних навчання у Польщі
15 вересень, 17:12
Новий навчальний рік в університетах Волині: як вчитимуться студенти Новий навчальний рік в університетах Волині: як вчитимуться студенти
31 серпень, 18:12
Знову до школи: поради, як емоційно підготувати дитину до навчання Знову до школи: поради, як емоційно підготувати дитину до навчання
23 серпень, 01:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ЄС змінює процедуру перетину кордону, у тому числі й для українців
Сьогодні, 15:10
 0
На Волині судили двох братів, які побили лісничого
Сьогодні, 14:45
 0
Справи Майдану: судитимуть eкскерівників СБУ та 20 високопосадовців фсб рф
Сьогодні, 14:43
 0
СБУ та ДБР затримали колаборанта, який допомагав росіянам катувати українських патріотів під час окупації Херсона
Сьогодні, 14:18
 0
Пожежа у драмтеатрі: у Луцьку відбулися навчання рятувальників. ВІДЕО
Сьогодні, 13:46
 0
Медіа
відео
1/8