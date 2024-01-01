Про хоробрість зробити крок до змін: які вистави покажуть у Луцьку 27-29 вересня





Цього тижня на сцені театру герої шукатимуть щастя, будуть інтригувати та переживати життєві драми. Глядачі спостерігатимуть надзвичайну комедію, сповнену карколомних ситуацій, у які потраплятимуть дві дівчини. Крім того, вони матимуть змогу насолодитися неперевершеним виконанням українських та зарубіжних хітів. На найменших глядачів чекатиме весела феєрія.



Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 27 до 29 вересня.



У п’ятницю, 27 вересня, о 18:00 – концерт струнного квартету артисток естрадно-симфонічного оркестру театру. Камерна сцена. Тривалість – 1 година (без антракту).



Музикантки виконуватимуть відомі українські та зарубіжні хіти. Абсолютно нова програма для шанувальників! До того ж, у заході візьме участь Леонід Гнатюк, заслужений артист України.



Квитки можна купити у касі та адміністраторів, а також



У суботу, 28 вересня, о 18:00 – комедія «Шахрайки» Наталії Уварової. Основна сцена театру. Тривалість – 2 години (антракт – 15-20 хвилин).



«Яскрава, дещо пікантна, іскриста, немов феєрверк, а подекуди дуже романтична і сентиментальна вистава про гру та щирість, брехню та відвертість, а головне – про істинні цінності, які все-таки не купиш за гроші... Героїні Жулька та Оля чекають на глядачів! Як і всі інші кумедні та харизматичні герої цієї постановки!» – режисерка-постановниця, заслужена артистка України Світлана Органіста.



У неділю, 29 вересня, о 12:00 – весела феєрія «Казковий день Лілеї». Автор та режисер-постановник – Павло Гарбуз. Тривалість – 1 година (антракт – 15-20 хвилин).



Наважитись вирватись з обіймів владної матері і хоч раз у житті відсвяткувати свій день народження так, як хочеш ти. Про хоробрість зробити крок до змін – ця вистава.



У театрі нагадують: щонеділі після казки відбувається розіграш 4 сертифікатів для двох глядачів на перегляд вистав, а також суперприз від постійного партнера театру – українського виробника іграшок, компанії «Тигрес».



У неділю, 29 вересня, о 18:00 – знову на сцені комедія «Номер 13 (Неймовірні пригоди в готелі класу LUX)» Рея Куні. Тривалість – 2 години (антракт – 15-20 хвилин).



У кожного в житті бували моменти, коли, все, що робиш обертається проти і, намагаючись залагодити ситуацію, що виникла, лише ускладнюєш її... А, коли ви – помічник Прем’єра? А, коли ускладнюючим моментом є виявлення на вікні шикарного номеру п’ятизіркового готелю... Власне з цього і розпочинається неймовірне.



Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:

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