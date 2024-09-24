Кабмін виділив 72 млн гривень на розсилання поштою майже мільйона повісток до кінця року
Сьогодні, 12:56
Кабінет Міністрів виділив 71 мільйон 820 тисяч гривень на централізований друк 900 тисяч повісток до кінця 2024 року з їхнім подальшим розсиланням поштою.
Про це пише «Українська правда», покликаючись на документ, який опинився в розпорядженні видання.
Зазначається, що виділення цих коштів відбувається з метою «зміцнення обороноздатності держави». Після друку повісток їх мають направити військовозобов'язаним та резервістам «засобами поштового зв'язку рекомендованим поштовим відправленням із описом вкладення і повідомленням про вручення».
УП, покликаючись на пояснювальну записку Міністерства економіки, пише, що на місяць планують друк 300 тисяч повісток. Міністерству фінансів доручили виділити кошти з резервного фонду державного бюджету.
За даними «Української правди», звіт про використання цих коштів мають подати Міністерству економіки, Міністерству фінансів і Державній казначейській службі до 28 грудня 2024 року.
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Про це пише «Українська правда», покликаючись на документ, який опинився в розпорядженні видання.
Зазначається, що виділення цих коштів відбувається з метою «зміцнення обороноздатності держави». Після друку повісток їх мають направити військовозобов'язаним та резервістам «засобами поштового зв'язку рекомендованим поштовим відправленням із описом вкладення і повідомленням про вручення».
УП, покликаючись на пояснювальну записку Міністерства економіки, пише, що на місяць планують друк 300 тисяч повісток. Міністерству фінансів доручили виділити кошти з резервного фонду державного бюджету.
За даними «Української правди», звіт про використання цих коштів мають подати Міністерству економіки, Міністерству фінансів і Державній казначейській службі до 28 грудня 2024 року.
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