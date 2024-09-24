Кабмін виділив 72 млн гривень на розсилання поштою майже мільйона повісток до кінця року

Кабмін виділив 72 млн гривень на розсилання поштою майже мільйона повісток до кінця року
Кабінет Міністрів виділив 71 мільйон 820 тисяч гривень на централізований друк 900 тисяч повісток до кінця 2024 року з їхнім подальшим розсиланням поштою.

Про це пише «Українська правда», покликаючись на документ, який опинився в розпорядженні видання.

Зазначається, що виділення цих коштів відбувається з метою «зміцнення обороноздатності держави». Після друку повісток їх мають направити військовозобов'язаним та резервістам «засобами поштового зв'язку рекомендованим поштовим відправленням із описом вкладення і повідомленням про вручення».

УП, покликаючись на пояснювальну записку Міністерства економіки, пише, що на місяць планують друк 300 тисяч повісток. Міністерству фінансів доручили виділити кошти з резервного фонду державного бюджету.

За даними «Української правди», звіт про використання цих коштів мають подати Міністерству економіки, Міністерству фінансів і Державній казначейській службі до 28 грудня 2024 року.

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Теги: Росія, Україна, війна
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