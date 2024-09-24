В Україні реформують освіту: після 9 класу учні обиратимуть академічний або профрівень





З 2027-го школярі 10-12 класів обиратимуть профіль залежно від інтересів, пише



Навчання після дев'ятого класу ділитиметься за двома напрямками: академічний і професійний (більше про зміни – на сайті). Тобто після 9 класу учні повинні обрати або академічний ліцей, або заклад професійної/фахової передвищої освіти, і продовжувати навчання там.



Перший – для тих, хто збирається вступати до закладів вищої освіти, а другий для тих, хто волів би здобути навички, які допоможуть почати працювати, пояснив віцепрем'єр-міністр – міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров.



Для академічного, за словами віцепрем'єра, "навчання відбуватиметься в окремих великих ліцеях, де учні обиратимуть основний профіль та додаткові предмети незалежно від профілю. Наприклад, учень з фізичного зможе вивчати музику або мистецтво, а учень з філологічного – фізику в житті або теорію появи всесвіту".



Школярі продовжать вивчати базові предмети, але реформа повинна дати гнучкості у виборі додаткових дисциплін та окремих курсів. В учнів буде час підготуватися до вступу в ЗВО й дізнатися більше про майбутню професію.



"Професійний напрям дасть змогу учням розвивати навички для швидкого виходу на ринок праці. Під час навчання в профтеху студенти практично опановуватимуть професію, а також вивчатимуть предмети, які безпосередньо пов’язані з майбутнім фахом. Після закінчення навчання буде змога одразу вийти на ринок праці з реальними навичками або продовжити навчання у закладі вищої освіти", – додав Федоров.

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