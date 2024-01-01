У Харкові зрадник наводив російські ракети на свою бригаду ЗСУ та готувався втекти до рф





Про це



Служба безпеки затримала ще одного агента рф у Харкові. Ним виявився нещодавно мобілізований 45-річний мешканець міста, якого у серпні цього року дистанційно завербувала воєнна розвідка рф.



За вказівкою окупантів фігурант мав скоригувати повітряний удар по одному з підрозділів своєї бригади ЗСУ.



В обмін на це російська спецслужба обіцяла «евакуювати» агента до країни-агресора, де він планував вступити до ворожого війська і воювати проти України.



Для наведення вогню фігурант позначив «потрібні» локації на гугл-карті та відправив відповідний скріншот своєму російському куратору.



Також агент провів дорозвідку поблизу бойових позицій української ППО, яку рашисти сподівалися «обійти» під час ракетної атаки.

За інструкцією воєнної розвідки рф перед ворожим обстрілом зрадник мав прибути до визначеного місця на передовій, а окупанти – створити для нього «коридор» для переходу лінії фронту.



Утім співробітники СБУ спрацювали на випередження і як тільки задокументували злочинні дії агента, то затримали його на етапі підготовки до «евакуації» в росію.



Крім того, у ході спецоперації СБУ провела комплексні заходи для убезпечення позицій українських військ, що повністю зірвало плани агресора.



Під час обшуку у затриманого вилучено мобільні телефони, які він використовував для зв’язку з російською спецслужбою.



На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).



Наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.



Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

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