На Волині зник безвісти 37-річний чоловік. ФОТО

На Волині поліція встановлює місцезнаходження 37-річного чоловіка.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Оперативники Луцького РУП ГУНП у Волинській області розшукують, 15 травня 1987 року народження, жителя села Селець Ковельського району.Чоловік 20 вересня 2024 року близько 16 години перебував у селі Підгайці Луцького р-ну, неподалік вулиці Надстирної, на лугу. Звідти пішов у невідомому напрямку, де перебуває зараз невідомо.зріст 175 см, середньої тілобудови, волосся коротке, темне.вада очей (косить на одне око), наявні шрами на обох руках.у футболку синього кольору, спортивні штани чорного кольору, кросівки."Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклого чоловіка, повідомити за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0502328242, 0979190466 або 102", - наголошують у поліції.