На Волині зник безвісти 37-річний чоловік. ФОТО

На Волині зник безвісти 37-річний чоловік. ФОТО
На Волині поліція встановлює місцезнаходження 37-річного чоловіка.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Оперативники Луцького РУП ГУНП у Волинській області розшукують Жука Віктора Васильовича, 15 травня 1987 року народження, жителя села Селець Ковельського району.

Чоловік 20 вересня 2024 року близько 16 години перебував у селі Підгайці Луцького р-ну, неподалік вулиці Надстирної, на лугу. Звідти пішов у невідомому напрямку, де перебуває зараз невідомо.

Прикмети безвісти зниклого: зріст 175 см, середньої тілобудови, волосся коротке, темне.

Особливі прикмети: вада очей (косить на одне око), наявні шрами на обох руках.

Був одягнений: у футболку синього кольору, спортивні штани чорного кольору, кросівки.

"Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклого чоловіка, повідомити за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0502328242, 0979190466 або 102", - наголошують у поліції.
На Волині зник безвісти 37-річний чоловік. ФОТО

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Теги: волинянин, розшук, поліція
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