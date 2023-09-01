На Волині зник безвісти 37-річний чоловік. ФОТО
Сьогодні, 10:22
На Волині поліція встановлює місцезнаходження 37-річного чоловіка.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Оперативники Луцького РУП ГУНП у Волинській області розшукують Жука Віктора Васильовича, 15 травня 1987 року народження, жителя села Селець Ковельського району.
Чоловік 20 вересня 2024 року близько 16 години перебував у селі Підгайці Луцького р-ну, неподалік вулиці Надстирної, на лугу. Звідти пішов у невідомому напрямку, де перебуває зараз невідомо.
Прикмети безвісти зниклого: зріст 175 см, середньої тілобудови, волосся коротке, темне.
Особливі прикмети: вада очей (косить на одне око), наявні шрами на обох руках.
Був одягнений: у футболку синього кольору, спортивні штани чорного кольору, кросівки.
"Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклого чоловіка, повідомити за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0502328242, 0979190466 або 102", - наголошують у поліції.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Оперативники Луцького РУП ГУНП у Волинській області розшукують Жука Віктора Васильовича, 15 травня 1987 року народження, жителя села Селець Ковельського району.
Чоловік 20 вересня 2024 року близько 16 години перебував у селі Підгайці Луцького р-ну, неподалік вулиці Надстирної, на лугу. Звідти пішов у невідомому напрямку, де перебуває зараз невідомо.
Прикмети безвісти зниклого: зріст 175 см, середньої тілобудови, волосся коротке, темне.
Особливі прикмети: вада очей (косить на одне око), наявні шрами на обох руках.
Був одягнений: у футболку синього кольору, спортивні штани чорного кольору, кросівки.
"Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклого чоловіка, повідомити за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0502328242, 0979190466 або 102", - наголошують у поліції.
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