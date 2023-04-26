У Луцьку зіткнулися дві автівки: постраждав 17-річний пасажир





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Аварія трапилась 23 вересня, близько 20 години в обласному центрі.



20-річний водій на BMW, здійснюючи випередження Nissan leaf, допустив з ним зіткнення, після чого в’їхав у рекламний щит.



Внаслідок ДТП 17-річний пасажир BMW отримав тілесні ушкодження, не госпіталізовувався. Водії Nissan leaf та BMW не постраждали, обидва тверезі.



Поліцейські розслідують детальні обставини аварії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку розслідують обставини ДТП по вулиці Карпенка-Карого.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Аварія трапилась 23 вересня, близько 20 години в обласному центрі.20-річний водій на BMW, здійснюючи випередження Nissan leaf, допустив з ним зіткнення, після чого в’їхав у рекламний щит.Внаслідок ДТП 17-річний пасажир BMW отримав тілесні ушкодження, не госпіталізовувався. Водії Nissan leaf та BMW не постраждали, обидва тверезі.Поліцейські розслідують детальні обставини аварії.

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