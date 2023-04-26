У Луцьку зіткнулися дві автівки: постраждав 17-річний пасажир

У Луцьку зіткнулися дві автівки: постраждав 17-річний пасажир
У Луцьку розслідують обставини ДТП по вулиці Карпенка-Карого.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Аварія трапилась 23 вересня, близько 20 години в обласному центрі.

20-річний водій на BMW, здійснюючи випередження Nissan leaf, допустив з ним зіткнення, після чого в’їхав у рекламний щит.

Внаслідок ДТП 17-річний пасажир BMW отримав тілесні ушкодження, не госпіталізовувався. Водії Nissan leaf та BMW не постраждали, обидва тверезі.

Поліцейські розслідують детальні обставини аварії.

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Теги: Луцьк, аварія, поліція
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