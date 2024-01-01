Уночі росія запустила по Україні 81 «шахед»

Уночі росія запустила по Україні 81 «шахед»
У ніч на 24 вересня 2024 року захисники неба виявили та супроводили 85 засобів повітряного нападу противника.

Як повідомили у Повітряних силах, Росія запустила:

одну балістичну ракету «Іскандер-М» із Ростовської області,

дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 із повітряного простору Брянської області,

одну ракету (тип встановлюється) із Курської області,

81 ударний БплА типу «Shahed» із районів Курськ та Приморсько- Ахтарськ.

Основний напрямок удару – північ та центр України.

Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 66 ворожих ударних БпЛА у Київській, Житомирській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Полтавській, Сумській та Миколаївській областях. Ще 13 ворожих безпілотників, внаслідок активної протидії Сил оборони, локаційно втрачені у кількох регіонах України.

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Теги: Росія, Україна, війна
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