Уночі росія запустила по Україні 81 «шахед»





Як повідомили у Повітряних силах, Росія запустила:



одну балістичну ракету «Іскандер-М» із Ростовської області,



дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 із повітряного простору Брянської області,



одну ракету (тип встановлюється) із Курської області,



81 ударний БплА типу «Shahed» із районів Курськ та Приморсько- Ахтарськ.



Основний напрямок удару – північ та центр України.



Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.



В результаті протиповітряного бою збито 66 ворожих ударних БпЛА у Київській, Житомирській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Полтавській, Сумській та Миколаївській областях. Ще 13 ворожих безпілотників, внаслідок активної протидії Сил оборони, локаційно втрачені у кількох регіонах України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на 24 вересня 2024 року захисники неба виявили та супроводили 85 засобів повітряного нападу противника.Як повідомили у Повітряних силах, Росія запустила:одну балістичну ракету «Іскандер-М» із Ростовської області,дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 із повітряного простору Брянської області,одну ракету (тип встановлюється) із Курської області,81 ударний БплА типу «Shahed» із районів Курськ та Приморсько- Ахтарськ.Основний напрямок удару – північ та центр України.Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.В результаті протиповітряного бою збито 66 ворожих ударних БпЛА у Київській, Житомирській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Полтавській, Сумській та Миколаївській областях. Ще 13 ворожих безпілотників, внаслідок активної протидії Сил оборони, локаційно втрачені у кількох регіонах України.

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