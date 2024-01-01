Волинянин напідпитку застрелив відпочивальника: що вирішив суд
Сьогодні, 08:25
На Волині судили чоловіка, який п’яним застрелив відпочивальника. Він отримав 9 років ув’язнення та заплатить мільйон гривень на користь малолітнього сина загиблого.
Про це йдеться у вироку Любомльського районного суду, пише «Волинські новини».
У лютому 2022 року Андрій Ф. натрапив на пістолет «ZORAKI» неподалік озера Велике Згоранське, що в селі Згорани Ковельського району. Згодом чоловік переробив знахідку на нестандартну вогнепальну зброю і незаконно зберігав у власному будинку.
25 червня 2024 року у волинянина стався конфлікт з відпочивальником в одному з сіл Головненської громади. Перебуваючи в нетверезому стані, той вистрілив потерпілому в голову. Загиблим виявився 40-річний киянин.
Обвинувачений свою вину повністю визнав. Відомо, що чоловік раніше не судимий, до криміналу притягується вперше, не працює, характеризується позитивно.
У загиблого залишився неповнолітній син. На суді представниця потерпілої сторони подала позов про компенсацію у сумі мільйон гривень. Як зазначила, смерть тата є непоправною втратою для дитини.
З висновків психологів вбачається, що ситуація внесла зміни в поведінку і самопочуття хлопчика. Він постійно згадує батька і хоче його бачити. Матір натомість не має можливості самостійно забезпечити належний рівень життя хлопцю.
Сам обвинувачений цивільний позов визнав частково – у розмірі 200 тисяч гривень. Мовляв, заявлена представницею сума є непосильною для нього.
У підсумку Андрія Ф. судили за трьома статтями Кримінального кодексу. За сукупністю злочинів йому призначили 9 років позбавлення волі. Суд також задовольнив суму компенсації, на якій наполягали потерпілі, – це один мільйон гривень.
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Про це йдеться у вироку Любомльського районного суду, пише «Волинські новини».
У лютому 2022 року Андрій Ф. натрапив на пістолет «ZORAKI» неподалік озера Велике Згоранське, що в селі Згорани Ковельського району. Згодом чоловік переробив знахідку на нестандартну вогнепальну зброю і незаконно зберігав у власному будинку.
25 червня 2024 року у волинянина стався конфлікт з відпочивальником в одному з сіл Головненської громади. Перебуваючи в нетверезому стані, той вистрілив потерпілому в голову. Загиблим виявився 40-річний киянин.
Обвинувачений свою вину повністю визнав. Відомо, що чоловік раніше не судимий, до криміналу притягується вперше, не працює, характеризується позитивно.
У загиблого залишився неповнолітній син. На суді представниця потерпілої сторони подала позов про компенсацію у сумі мільйон гривень. Як зазначила, смерть тата є непоправною втратою для дитини.
З висновків психологів вбачається, що ситуація внесла зміни в поведінку і самопочуття хлопчика. Він постійно згадує батька і хоче його бачити. Матір натомість не має можливості самостійно забезпечити належний рівень життя хлопцю.
Сам обвинувачений цивільний позов визнав частково – у розмірі 200 тисяч гривень. Мовляв, заявлена представницею сума є непосильною для нього.
У підсумку Андрія Ф. судили за трьома статтями Кримінального кодексу. За сукупністю злочинів йому призначили 9 років позбавлення волі. Суд також задовольнив суму компенсації, на якій наполягали потерпілі, – це один мільйон гривень.
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