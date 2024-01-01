Волинянин напідпитку застрелив відпочивальника: що вирішив суд





Про це йдеться у вироку Любомльського районного суду, пише



У лютому 2022 року Андрій Ф. натрапив на пістолет «ZORAKI» неподалік озера Велике Згоранське, що в селі Згорани Ковельського району. Згодом чоловік переробив знахідку на нестандартну вогнепальну зброю і незаконно зберігав у власному будинку.



25 червня 2024 року у волинянина стався конфлікт з відпочивальником в одному з сіл Головненської громади. Перебуваючи в нетверезому стані, той вистрілив потерпілому в голову. Загиблим виявився 40-річний киянин.



Обвинувачений свою вину повністю визнав. Відомо, що чоловік раніше не судимий, до криміналу притягується вперше, не працює, характеризується позитивно.



У загиблого залишився неповнолітній син. На суді представниця потерпілої сторони подала позов про компенсацію у сумі мільйон гривень. Як зазначила, смерть тата є непоправною втратою для дитини.



З висновків психологів вбачається, що ситуація внесла зміни в поведінку і самопочуття хлопчика. Він постійно згадує батька і хоче його бачити. Матір натомість не має можливості самостійно забезпечити належний рівень життя хлопцю.



Сам обвинувачений цивільний позов визнав частково – у розмірі 200 тисяч гривень. Мовляв, заявлена представницею сума є непосильною для нього.



У підсумку Андрія Ф. судили за трьома статтями Кримінального кодексу. За сукупністю злочинів йому призначили 9 років позбавлення волі. Суд також задовольнив суму компенсації, на якій наполягали потерпілі, – це один мільйон гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині судили чоловіка, який п’яним застрелив відпочивальника. Він отримав 9 років ув’язнення та заплатить мільйон гривень на користь малолітнього сина загиблого.Про це йдеться у вироку Любомльського районного суду, пише «Волинські новини» У лютому 2022 рокунатрапив на пістолет «ZORAKI» неподалік озера Велике Згоранське, що в селі Згорани Ковельського району. Згодом чоловік переробив знахідку на нестандартну вогнепальну зброю і незаконно зберігав у власному будинку.25 червня 2024 року у волинянина стався конфлікт з відпочивальником в одному з сіл Головненської громади. Перебуваючи в нетверезому стані, той вистрілив потерпілому в голову. Загиблим виявився 40-річний киянин.Обвинувачений свою вину повністю визнав. Відомо, що чоловік раніше не судимий, до криміналу притягується вперше, не працює, характеризується позитивно.У загиблого залишився неповнолітній син. На суді представниця потерпілої сторони подала позов про компенсацію у сумі мільйон гривень. Як зазначила, смерть тата є непоправною втратою для дитини.З висновків психологів вбачається, що ситуація внесла зміни в поведінку і самопочуття хлопчика. Він постійно згадує батька і хоче його бачити. Матір натомість не має можливості самостійно забезпечити належний рівень життя хлопцю.Сам обвинувачений цивільний позов визнав частково – у розмірі 200 тисяч гривень. Мовляв, заявлена представницею сума є непосильною для нього.У підсумку Андрія Ф. судили за трьома статтями Кримінального кодексу. За сукупністю злочинів йому призначили 9 років позбавлення волі. Суд також задовольнив суму компенсації, на якій наполягали потерпілі, – це один мільйон гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію