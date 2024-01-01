Покровський і Курахівський напрямки залишаються найважчими, - Генштаб

Протягом доби в Україні відбулося 143 зіткнення. Росія завдала трьох ракетних ударів (три ракети), 72 авіаудари (113 КАБ), провела 5097 обстрілів (162 – з реактивних систем залпового вогню), задіяла 1464 дрони-камікадзе.На Харківському напрямку за минулу добу в районах населених пунктів Липці та Тихе відбулось два бойових зіткнення. Про це повідомили в пресслужбі Генштабу.Сім боєзіткнень відбулось на Куп’янському напрямку. Сили оборони відбивали атаки ворога в районах Глушківки, Кучерівки, Колісниківки та Стельмахівки.На Лиманському напрямку наші війська відбивали 19 атак противника в районах Чернещини, Дружелюбівки, Невського, Макіївки, Діброви, Торського та Дронівки.На Сіверському напрямку Силами оборони зупинено одну атаку неподалік Федорівки.Українські воїни відбили п’ять спроб загарбників просунутись поблизу Калинівки, Кліщіївки, Білої Гори та Предтечиного на Краматорському напрямку.За підтримки штурмової авіації ворог 15 разів намагався просунутися вперед на Торецькому напрямку. Противник штурмував позиції наших оборонців в районах населених пунктів Дачного, Торецька та Неліпівки.На Покровському напрямку захисники відбили 30 атак окупантів. Ворог намагався просуватись в напрямку Воздвиженки, Маринівки, Миролюбівки, Новоторецького, Миколаївки, Новогродівки, Журавки, Красного Яру та Зеленого Поля.Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку в районах населених пунктів Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки, Катеринівки та Українська, де окупанти 21 раз намагалися прорвати українські оборонні рубежі.Неподалік Павлівки та Вугледару Донецької області на Времівському напрямку противник здійснив вісім спроб захопити наші позиції.За минулу добу на Оріхівському напрямку противник проводив одну атаку поблизу населеного пункту Новоандріївка Запорізької області.На Придніпровському напрямку ворог провів чотири невдалі штурми, отримавши відсіч відступив.