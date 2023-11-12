На Волині двоє мотоциклістів пропонували поліцейським «хабаря»

На Волині двоє мотоциклістів пропонували неправомірну вигоду поліцейським: їм загрожує кримінальна відповідальність.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Учора, 23 вересня, близько 16 години в Ківерцях за порушення ПДР поліцейські зупинили 18-річного мотоцикліста. Транспортний засіб не був належним чином зареєстрований, а хлопець не мав права керування. Аби уникнути адміністративної відповідальності, він запропонував правоохоронцям 5 тисяч гривень. Наряд зафіксував факт неправомірної вигоди, на місце викликав слідчо-оперативну групу. Щодо дій фігуранта відкрито кримінальне провадження.Також учора, близько 12 години у Старій Вижівці неправомірну вигоду поліцейським надав 33-річний мотоцикліст. Його зупинили через підозру на керування в стані сп’яніння, до того ж він був без мотошолома. «Оцінив» свою безпечну їзду кермувальник у майже 8 тисяч гривень, поклавши їх між сидіннями службової автівки. Однак за такі дії він тепер отримає значно більший штраф, або ж обмеження чи навіть позбавлення волі – як вирішить суд. Саме такою є санкція ч.1 ст.369 Кримінального Кодексу України.Також його перевірили на стан сп’яніння: мав 2,35 проміле алкоголю в крові, за це та інші порушення поліцейські оформили три адміністративні матеріали.За обома фактами триває слідство.