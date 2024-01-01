У селі на Волині, де виявили скажену лисицю, вакцинують домашніх тварин

У селі на Волині, де виявили скажену лисицю, вакцинують домашніх тварин
У селі Скиби Любомльської громади на Волині, де 19 вересня оголосили карантин через сказ у дикої лисиці, за три дні зробили щеплення від хвороби 162 домашнім тваринам.

Зокрема, у 56 дворах села ветеринари провакцинували двох кіз, п'ятьох овець, 16 корів, 58 котів та 81 собаку. Про це 23 вересня розповіла у коментарі Суспільному завідувачка Любомльського відділу здійснення протиепізоотичних та лікувально-профілактичних заходів Ковельської райлікарні ветмедицини Валентина Литвиненко.

"У цьому селі на 60 днів запроваджені карантинні обмеження. То від власників тварин ми взяли розписки, щоб собак і котів вони два місяці не випускали й стежили за їхньою поведінкою", — сказала ветлікарка.

З її слів, дику лисицю, яка бігла за метр-два від школи й сполохала п'ятьох собак на вулиці, побачила мешканка села Скиби. Дику тварину відловили та застрелили. Результати експертизи, яка проводилася у Волинській регіональній державній лабораторії Держслужби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, підтвердили у лисиці сказ.

"Собаки з лисицею контакту не мали, при огляді слідів укусів на них не виявлено. Але для перестраховки через 2 тижні ми ще раз повторно провакцинуємо тих п'ять собак. Станом на зараз вони живі, закриті у вольєрах, на сказ не захворіли", — каже завідувачка Любомльського відділу здійснення протиепізоотичних та лікувально-профілактичних заходів.

Довідково: Сказ — одне з найнебезпечніших вірусних захворювань для тварин та людей, що супроводжується тяжким ураженням центральної нервової системи. У разі зволікання з наданням медичної допомоги недуга закінчується летально.

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Теги: сказ, тварини, Волинь
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