Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 24-25 вересня

Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 24-25 вересня
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 24-25 вересня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

У вівторок, 24 вересня, очікується нормальна магнітосфера з К-індексом 2 (зелений рівень), без магнітних бур. У середу, 25 вересня, сонячна активність збільшиться до К-індексу 3 (зелений рівень) – невеликих магнітних хвилювань, які не здатні впливати на самопочуття людей.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години.

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Теги: магнітні бурі, Україна
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