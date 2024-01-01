Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 24-25 вересня
Сьогодні, 03:11
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 24-25 вересня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.
У вівторок, 24 вересня, очікується нормальна магнітосфера з К-індексом 2 (зелений рівень), без магнітних бур. У середу, 25 вересня, сонячна активність збільшиться до К-індексу 3 (зелений рівень) – невеликих магнітних хвилювань, які не здатні впливати на самопочуття людей.
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години.
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Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.
У вівторок, 24 вересня, очікується нормальна магнітосфера з К-індексом 2 (зелений рівень), без магнітних бур. У середу, 25 вересня, сонячна активність збільшиться до К-індексу 3 (зелений рівень) – невеликих магнітних хвилювань, які не здатні впливати на самопочуття людей.
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години.
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