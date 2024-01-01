Скільки коштів Луцька міська рада спрямувала на допомогу воїнам у вересні





Про це у понеділок, 23 вересня, повідомив депутат міськради, голова постійної комісії з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів Андрій Разумовський, передає



«Спільно з колегами сьогодні вчергове працювали у бюджетній комісії Луцькради. У вересні для потреб наших захисників було передано відповідну техніку та спорядження на 31 млн грн. Продовжуємо задовольняти запити військовослужбовців, адже наразі це – у пріоритеті», – наголосив Андрій Разумовський.



Члени комісії погодили затвердження договорів, спрямованих на реалізацію Проєкту модернізації централізованого теплопостачання Луцька в рамках програми RLF. Проєкт націлений на зменшення втрат теплоносія в мережі та використання газу, покращення якості послуг для лучан, а також збільшення фінансової стійкості та екологічності «Луцьктепла».



Депутати заслухали звіт про діяльність КП «Медичне об'єднання Луцької міської територіальної громади».



«Тішить, що за результатами фінансово-економічного аналізу підприємство займає перше місце обласного рейтингу у Незалежному національному реєстрі ефективних організацій, рекомендованих до співпраці.



Готуємося до сесії, що відбудеться у середу, 25 вересня», – додав Андрій Разумовський.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькій міській раді відбулося чергове засідання членів бюджетної комісії, під час якого заслухали звіт щодо виконання Програми покращення матеріально-технічного забезпечення військових частин. Згідно зі звітом, у вересні для потреб захисників передали необхідну техніку та спорядження на 31 млн грн.Про це у понеділок, 23 вересня, повідомив депутат міськради, голова постійної комісії з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, передає ВСН «Спільно з колегами сьогодні вчергове працювали у бюджетній комісії Луцькради. У вересні для потреб наших захисників було передано відповідну техніку та спорядження на 31 млн грн. Продовжуємо задовольняти запити військовослужбовців, адже наразі це – у пріоритеті», – наголосив Андрій Разумовський.Члени комісії погодили затвердження договорів, спрямованих на реалізацію Проєкту модернізації централізованого теплопостачання Луцька в рамках програми RLF. Проєкт націлений на зменшення втрат теплоносія в мережі та використання газу, покращення якості послуг для лучан, а також збільшення фінансової стійкості та екологічності «Луцьктепла».Депутати заслухали звіт про діяльність КП «Медичне об'єднання Луцької міської територіальної громади».«Тішить, що за результатами фінансово-економічного аналізу підприємство займає перше місце обласного рейтингу у Незалежному національному реєстрі ефективних організацій, рекомендованих до співпраці.Готуємося до сесії, що відбудеться у середу, 25 вересня», – додав Андрій Разумовський.

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