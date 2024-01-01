Дощі і суттєве похолодання: яка погода впродовж тижня буде на Волині
23 вересень, 23:19
Протягом тижня з 23 по 28 вересня 2024 року на Волині буде контрасна погода: очікується переважно тепла і малохмарна погода на початку, проте ближче до кінця тижня можливі опади та похолодання.
Про це у коментарі ВСН розповіла чергова синоптикиня Волинського обласного центру з гідрометеорології Світлана Гончаренко.
За її словами, 23-26 вересня погода буде теплою та сонячною, без опадів. Вдень температура підніматиметься до +22...+27°C, а вночі очікується близько +7...+12°C.
У ці дні температура буде перевищувати норму на 2-6 градусів.
Найближчими днями на територію Волині завітає атмосферний фронт, тож 27 вересня на Волині можливі короткочасні дощі, особливо у північних і західних частинах регіону. Температура вдень залишиться в межах +18...+23°C, що свідчить про початок прохолодання.
З 28 вересня можливі помірні дощі. Зміниться суттєво температурний режим – вночі +9-+14, вдень - +13-+18.
Надалі температура буде знижуватися ще на 2-4 градуси. В нічні години буде +2-+7 градусів.
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Про це у коментарі ВСН розповіла чергова синоптикиня Волинського обласного центру з гідрометеорології Світлана Гончаренко.
За її словами, 23-26 вересня погода буде теплою та сонячною, без опадів. Вдень температура підніматиметься до +22...+27°C, а вночі очікується близько +7...+12°C.
У ці дні температура буде перевищувати норму на 2-6 градусів.
Найближчими днями на територію Волині завітає атмосферний фронт, тож 27 вересня на Волині можливі короткочасні дощі, особливо у північних і західних частинах регіону. Температура вдень залишиться в межах +18...+23°C, що свідчить про початок прохолодання.
З 28 вересня можливі помірні дощі. Зміниться суттєво температурний режим – вночі +9-+14, вдень - +13-+18.
Надалі температура буде знижуватися ще на 2-4 градуси. В нічні години буде +2-+7 градусів.
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