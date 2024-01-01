Скільки коштує картопля на Волині: огляд цін на ринку
23 вересень, 22:48
На Волині практично закінчився сезон збору врожаю картоплі. Зараз працюють гуртовики, які скуповують картоплю у господарів. Чимало людей торгують таким товаром на ринку та у соцмережах.
Район.Любомль промоніторив рівень цін станом на 21 вересня.
Велику картоплю пропонують по 10-15 гривень, однак така ціна актуальна якщо купувати сітками. Деякі продавці в цю вартість включають й доставлення, якщо покупець купляє декілька сіток.
Серед сортів популярні – Белла Роса, Тайфун та Королева Анна. Однак є пропозиції й мішаних сортів, де продавці зазначають лише те, що картопля жовта всередині.
Дрібну картоплю на корм пропонують в середньому по 3-6 гривень за кілограм.
Оптові закупівельники по селах скуповують картоплю по 10-12 гривень. Більшість із них повертають гроші за сітки або дають нові сітки на заміну.
За даними Державної служби статистики України, середня ціна на картоплю на Волині у серпні становила 18,10 гривні.
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Район.Любомль промоніторив рівень цін станом на 21 вересня.
Велику картоплю пропонують по 10-15 гривень, однак така ціна актуальна якщо купувати сітками. Деякі продавці в цю вартість включають й доставлення, якщо покупець купляє декілька сіток.
Серед сортів популярні – Белла Роса, Тайфун та Королева Анна. Однак є пропозиції й мішаних сортів, де продавці зазначають лише те, що картопля жовта всередині.
Дрібну картоплю на корм пропонують в середньому по 3-6 гривень за кілограм.
Оптові закупівельники по селах скуповують картоплю по 10-12 гривень. Більшість із них повертають гроші за сітки або дають нові сітки на заміну.
За даними Державної служби статистики України, середня ціна на картоплю на Волині у серпні становила 18,10 гривні.
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