Чи готовий Луцьк до опалювального сезону





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За інформацією ДКП «Луцьктепло», на сьогоднішній день більшість котелень, що відповідають за постачання тепла до житлових будинків та закладів, вже повністю готові до роботи в зимовий період. Було проведено капітальні ремонти котлів, перевірено та замінено зношені мережі теплопостачання, а також здійснено профілактичне обслуговування теплопунктів.



Особливу увагу було приділено модернізації застарілих систем теплопостачання. Також впроваджуються заходи щодо зниження втрат тепла під час його транспортування, що дозволить оптимізувати витрати на опалення та підвищити надійність системи.



«Приготування до опалювального сезону закінчується. Закінчуються ремонти на тепломережі. В основному всі котельні готові до опалювального сезону. На кількох ще завершується процес модернізації технологічного обладнання. Ми - на фінішній прямій.



З сьогоднішнього дня, 23 вересня, розпочинаються вже роботи із заповнення внутрішньобудинкових тепломереж. Цей процес триватиме певний проміжок часу, адже йдеться про дуже великий об’єм робіт», - розповів у коментарі журналістам ВСН речник ДКП «Луцьктепло» Антон Безносиков.



Значна увага приділяється забезпеченню теплом шкіл, дитячих садків та лікарень. Адміністрації навчальних закладів повідомляють про готовність почати опалювальний сезон вчасно, щоб створити комфортні умови для учнів та працівників. Усі заклади охорони здоров'я також готові прийняти пацієнтів у теплих приміщеннях, забезпечуючи безперебійне функціонування під час холодів.



Міська влада проводить постійний моніторинг стану готовності об’єктів до опалювального сезону. Для цього створені спеціальні робочі групи, які регулярно перевіряють усі установи, щоб своєчасно виявляти та усувати можливі проблеми.



Також у Луцьку активно впроваджують проєкти з енергозбереження. Завдяки встановленню сучасних систем обліку теплової енергії, мешканці міста зможуть економити на опаленні, а впровадження енергоефективних рішень сприятиме зменшенню негативного впливу на довкілля.



Такі кроки міста не лише підвищують рівень комфорту для жителів, але й роблять внесок у загальну екологічну стратегію України, спрямовану на скорочення викидів шкідливих речовин у атмосферу.



Зазвичай початок опалювального сезону в Луцьку стартує в жовтні, залежно від погодних умов. Мешканці міста можуть бути впевненими у тому, що до перших холодів їхні оселі будуть надійно захищені від зимової негоди.



Загалом станом на 23 вересня, Луцьк готовий до холодів і має всі передумови для успішного проходження опалювального сезону.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на 23 вересня 2024 року місто Луцьк демонструє високий рівень готовності до початку опалювального сезону. Міська влада та комунальні служби здійснили значну підготовчу роботу, спрямовану на забезпечення теплом усіх житлових будинків, навчальних закладів, медичних установ та інших об'єктів соціальної інфраструктури.Про це інформує ВСН За інформацією ДКП «Луцьктепло», на сьогоднішній день більшість котелень, що відповідають за постачання тепла до житлових будинків та закладів, вже повністю готові до роботи в зимовий період. Було проведено капітальні ремонти котлів, перевірено та замінено зношені мережі теплопостачання, а також здійснено профілактичне обслуговування теплопунктів.Особливу увагу було приділено модернізації застарілих систем теплопостачання. Також впроваджуються заходи щодо зниження втрат тепла під час його транспортування, що дозволить оптимізувати витрати на опалення та підвищити надійність системи.«Приготування до опалювального сезону закінчується. Закінчуються ремонти на тепломережі. В основному всі котельні готові до опалювального сезону. На кількох ще завершується процес модернізації технологічного обладнання. Ми - на фінішній прямій.З сьогоднішнього дня, 23 вересня, розпочинаються вже роботи із заповнення внутрішньобудинкових тепломереж. Цей процес триватиме певний проміжок часу, адже йдеться про дуже великий об’єм робіт», - розповів у коментарі журналістам ВСН речник ДКП «Луцьктепло»Значна увага приділяється забезпеченню теплом шкіл, дитячих садків та лікарень. Адміністрації навчальних закладів повідомляють про готовність почати опалювальний сезон вчасно, щоб створити комфортні умови для учнів та працівників. Усі заклади охорони здоров'я також готові прийняти пацієнтів у теплих приміщеннях, забезпечуючи безперебійне функціонування під час холодів.Міська влада проводить постійний моніторинг стану готовності об’єктів до опалювального сезону. Для цього створені спеціальні робочі групи, які регулярно перевіряють усі установи, щоб своєчасно виявляти та усувати можливі проблеми.Також у Луцьку активно впроваджують проєкти з енергозбереження. Завдяки встановленню сучасних систем обліку теплової енергії, мешканці міста зможуть економити на опаленні, а впровадження енергоефективних рішень сприятиме зменшенню негативного впливу на довкілля.Такі кроки міста не лише підвищують рівень комфорту для жителів, але й роблять внесок у загальну екологічну стратегію України, спрямовану на скорочення викидів шкідливих речовин у атмосферу.Зазвичай початок опалювального сезону в Луцьку стартує в жовтні, залежно від погодних умов. Мешканці міста можуть бути впевненими у тому, що до перших холодів їхні оселі будуть надійно захищені від зимової негоди.Загалом станом на 23 вересня, Луцьк готовий до холодів і має всі передумови для успішного проходження опалювального сезону.

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