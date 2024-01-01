Відключення світла 24 вересня: на що чекати волинянам

Відключення світла 24 вересня: на що чекати волинянам
Відключення світла 24 вересня не прогнозуються.

Про це повідомили в "Укренерго".

Заходи обмеження споживання не плануються, зазначили там. Водночас нагадали, що користуватись потужними електроприладами краще в денні години – з 10:00 до 16:00.

"Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо з 16:00 до 22:00", - закликали в "Укренерго".

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Теги: відключення світла, Волинь, Укренерго
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