Відключення світла 24 вересня: на що чекати волинянам
Сьогодні, 21:45
Відключення світла 24 вересня не прогнозуються.
Про це повідомили в "Укренерго".
Заходи обмеження споживання не плануються, зазначили там. Водночас нагадали, що користуватись потужними електроприладами краще в денні години – з 10:00 до 16:00.
"Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо з 16:00 до 22:00", - закликали в "Укренерго".
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Про це повідомили в "Укренерго".
Заходи обмеження споживання не плануються, зазначили там. Водночас нагадали, що користуватись потужними електроприладами краще в денні години – з 10:00 до 16:00.
"Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо з 16:00 до 22:00", - закликали в "Укренерго".
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