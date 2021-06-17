У Луцьку в «Білому наливі» дітям продають алкоголь: що кажуть у закладі

У Луцьку в «Білому наливі» дітям продають алкоголь: що кажуть у закладі
У центрі Луцька в новому закладі «Білий налив» продають алкоголь неповнолітнім.

Про це заявили у групі «Валькнут» – рекрутів спецпідрозділу ГУР МО «Відар», передає "Конкурент".

Днями представники групи «Валькнут» прийшли з перевіркою у «Білий налив», який нещодавно запрацював у Луцьку на вулиці Лесі Українки, 23.

Зі слів рекрутів, вони отримали інформацію про те, що у цьому закладі систематично продавали алкогольні напої особам, які не досягли 18 років.

«Наші оперативники швидко та ефективно провели перевірку. Було зафіксовано кілька фактів продажу алкоголю неповнолітнім, а також зібрано достатньо доказів для подальшого правового реагування», – розповіли активісти.

На місце події прибула поліція, яка склала протоколи через порушення, вчинені у закладі «Білий налив».

У коментарі сайту «Конкурент» співвласник закладу Денис підтвердив, що був факт продажу алкоголю неповнолітньому. З його слів, у покупців, щодо віку яких є сумніви, перевіряють документи. Проте хлопець, якому, як виявилося, було 17 років, був значно старшим на вигляд. Тож у нього не просили документів, тому й сталася прикра ситуація.

Тепер справу розглядатимуть у суді.

На думку співвласника, заклад могли й підставити, адже рейдова група одразу натрапила на неповнолітнього покупця, хоч відвідувачів було дуже багато.

Після цього інциденту, зі слів Дениса, документи перевіряють у всіх.

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Теги: алкоголь, неповнолітні, скандал
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