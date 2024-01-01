Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 24 вересня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 24 вересня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 24 вересня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 24 вересня

Луцьк

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с.

Температура вночі 10-12°, вдень 25-27°.

Волинська область

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с.

Температура вночі 8-13°, вдень 22-27°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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