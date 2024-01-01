Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 24 вересня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 24 вересня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 24 вересня
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с.
Температура вночі 10-12°, вдень 25-27°.
Волинська область
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с.
Температура вночі 8-13°, вдень 22-27°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 24 вересня
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с.
Температура вночі 10-12°, вдень 25-27°.
Волинська область
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с.
Температура вночі 8-13°, вдень 22-27°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 24 вересня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку п’яний водій намагався «відкупитися» від патрульних
Сьогодні, 19:22
На Луганщині загинув 25-річний Герой з Волині Денис Андросюк
Сьогодні, 18:21
Від Гаррі Поттера до озвучення зупинок: як незрячий лучанин Віталій Ткачук змінює наше місто
Сьогодні, 17:40