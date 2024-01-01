На Луганщині загинув 25-річний Герой з Волині Денис Андросюк
Сьогодні, 18:21
На війні загинув волинянин Денис Андросюк.
Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.
"З сумом повідомляю, що на російсько-українській війні загинув ще один ковельчанин. На щиті назавжди повертається додому Денис Віталійович Андросюк.
25-річний солдат був стрільцем штурмової спеціалізованої роти повітряно-десантних військ.
Наш земляк загинув 20 вересня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Білогорівка Сєвєродонецького району Луганської області.
Чин похорону відбудеться завтра, 24 вересня:
- 10.00 – служба у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці, по закінченні хода до центру міста;
- 11.00 – громадська панахида на площі Героїв Майдану.
Поховають Захисника на Алеї почесних поховань міського цвинтаря.
Висловлюю щирі співчуття родині загиблого Воїна-захисника – мамі Тетяні Юріївні, братам Максиму та Владиславу і всім, хто знав і любив Дениса Андросюка", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.
"З сумом повідомляю, що на російсько-українській війні загинув ще один ковельчанин. На щиті назавжди повертається додому Денис Віталійович Андросюк.
25-річний солдат був стрільцем штурмової спеціалізованої роти повітряно-десантних військ.
Наш земляк загинув 20 вересня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Білогорівка Сєвєродонецького району Луганської області.
Чин похорону відбудеться завтра, 24 вересня:
- 10.00 – служба у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці, по закінченні хода до центру міста;
- 11.00 – громадська панахида на площі Героїв Майдану.
Поховають Захисника на Алеї почесних поховань міського цвинтаря.
Висловлюю щирі співчуття родині загиблого Воїна-захисника – мамі Тетяні Юріївні, братам Максиму та Владиславу і всім, хто знав і любив Дениса Андросюка", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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