На Луганщині загинув 25-річний Герой з Волині Денис Андросюк

Денис Андросюк.



Про це Ігор Чайка.



"З сумом повідомляю, що на російсько-українській війні загинув ще один ковельчанин. На щиті назавжди повертається додому Денис Віталійович Андросюк.



25-річний солдат був стрільцем штурмової спеціалізованої роти повітряно-десантних військ.



Наш земляк загинув 20 вересня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Білогорівка Сєвєродонецького району Луганської області.



Чин похорону відбудеться завтра, 24 вересня:



- 10.00 – служба у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці, по закінченні хода до центру міста;



- 11.00 – громадська панахида на площі Героїв Майдану.



Поховають Захисника на Алеї почесних поховань міського цвинтаря.

Висловлюю щирі співчуття родині загиблого Воїна-захисника – мамі Тетяні Юріївні, братам Максиму та Владиславу і всім, хто знав і любив Дениса Андросюка", - йдеться в повідомленні.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув волинянинПро це повідомив міський голова Ковеля"З сумом повідомляю, що на російсько-українській війні загинув ще один ковельчанин. На щиті назавжди повертається додому Денис Віталійович Андросюк.25-річний солдат був стрільцем штурмової спеціалізованої роти повітряно-десантних військ.Наш земляк загинув 20 вересня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Білогорівка Сєвєродонецького району Луганської області.Чин похорону відбудеться завтра, 24 вересня:- 10.00 – служба у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці, по закінченні хода до центру міста;- 11.00 – громадська панахида на площі Героїв Майдану.Поховають Захисника на Алеї почесних поховань міського цвинтаря.Висловлюю щирі співчуття родині загиблого Воїна-захисника – мамі Тетяні Юріївні, братам Максиму та Владиславу і всім, хто знав і любив Дениса Андросюка", - йдеться в повідомленні.

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