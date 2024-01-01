У Луцьку п’яний водій намагався «відкупитися» від патрульних

У Луцьку п’яний водій намагався «відкупитися» від патрульних
У Луцьку водій намагався "відкупитися" від патрульних.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

"Вчора, 22 вересня, патрулюючи вулицею Захисників України, ми помітили автомобіль марки Peugeot, який рухався під час дії комендантської години.

Спілкуючись з водієм ми помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти огляд на місці зупинки, Драгер показав — 1, 94 проміле", - йдеться в повідомленні.

Аби уникнути адміністративної відповідальності, 40-річний керманич пропонував поліцейським неправомірну вигоду. Інспектори неодноразово попереджали його про кримінальну відповідальність, проте чоловіка це не зупинило. І він поклав до службового автомобіля кошти у сумі 300 доларів США.

Патрульні відсторонили водія від керування та склали на нього адміністративний протокол за ч.1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП.

А також на місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка надасть належну кваліфікацію діям громадина

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Теги: Луцьк, патрульні, водій
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