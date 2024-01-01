Від Гаррі Поттера до озвучення зупинок: як незрячий лучанин Віталій Ткачук змінює наше місто

Вже близько 15 років незрячий лучаниночолює Волинський осередок Всеукраїнської громадської організації людей з інвалідністю по зору «Генерація успішної дії».За час її функціонування учасники ГО встигли втілити в життя чимало цікавих, корисних та вкрай необхідних проєктів, які стали корисними не лише для людей з вадами зору. Саме вони. Першим таким виданням стала художня книга для дітей «Гаррі Поттер».«Тоді це була доволі авантюрна ідея. Ми вирішили вбити два зайці одним пострілом. Ми поставити професійний вертеп та ходили з колядою і віншуванням по державних органах: в міську раду, адміністрацію, податкову, центр зайнятості, в осередки політичних партій тощо. І таким чином ми назбирали гроші на видання нашої першої книги шрифтом Брайля», – розповідає Віталій Ткачук.Сьогодні книги, видані громадською організацією, читають незрячі не лише з Луцька та Волині, а й з усіх куточків України. Але, каже Віталій, потреба в таких виданнях і досі не закрита повністю.Віталій Ткачук активно співпрацює з органами місцевого самоврядування. За його ініціативи упродовж останніх років в обласному центрі Волині було втілено чимало безбар’єрних проєктів. Зокрема,«Озвучування зупинок дуже корисне не лише для людей з вадами зору, а й для пересічних лучан. Ти почуєш про потрібну зупинку, навіть коли відволічешся на гаджет або вікно закриватиме іній. А також це важливо для гостей Луцька, які погано знають місто», – говорить Віталій.Щоправда, каже чоловік, ця система в Луцьку і досі працює недосконало і потребує ще багато доопрацювань.Члени луцької «Генерації успішних дій» одні з перших в Україні– тобто людей, які надають незрячим людям супровід, коли вони цього потребують. Особливо актуальною стає така допомога в час війни, коли на полі бою українські захисники зазнають травм та втрачають можливість бачити.«На сьогодні в Луцьку працює двоє супроводжуючих, які щодня обслуговують від 3 до 8 людей. А через війну тих, кому потрібна буде така допомога, може стати більше. Але в таких випадках важливий не лише супровід, військовим необхідна буде психологічна допомога, з людиною треба говорити. І треба прикласти багато зусиль, щоб знайти таких спеціалістів. Держава повинна про це думати. Інакше, людина просто закриється в собі», – каже очільник громадської організації.Повну розмовуз Віталієм Ткачуком дивіться у відео.