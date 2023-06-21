На Волині затримали трьох чоловіків, котрі намагались незаконно потрапити до Польщі

На Волині затримали трьох чоловіків, котрі намагались незаконно потрапити до Польщі
Прикордонники Волинського загону припинили спробу незаконного перетинання українсько-польського кордону.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Днями прикордонний наряд відділу «Рівне», патрулюючи ділянку, виявив неподалік держрубежу трьох осіб. Під час перевірки правоохоронці з'ясували, що громадяни мали намір незаконно перетнути кордон. До протиправної подорожі молодики завчасно підготувалися, укомплектувавши наплічники необхідними речами, зокрема мотузками, інструментом для подолання інженерних перешкод, змінним одягом та взуттям тощо.

Правопорушниками виявилися 20-річний мешканець Запоріжжя, 21-річний киянин та 24-річний житель Харкова.
На Волині затримали трьох чоловіків, котрі намагались незаконно потрапити до Польщі

Затриманих доставили до прикордонного підрозділу для складання адміністративних документів за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Рішення прийматиме суд.

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Теги: Волинь, кордон, ухилянти
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