На Волині чоловік стріляв з рушниці по сусідському житловому будинку
Сьогодні, 16:09
Від 3 до 7 років може загрожувати волинянину, який стріляв з рушниці по житловому будинку.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Інцидент трапився у Стобихівці 22 вересня. 33-річний заявник повідомив, що його сусід з невідомих причин здійснив кілька пострілів по його житловому будинку. Мотиви цих хуліганських дій – невідомі. Внаслідок цього ніхто не постраждав.
На місці працювала слідчо-оперативна група поліції, усі докази зібрали. Згодом встановили місцезнаходження фігуранта, який стріляв, його затримали в порядку ст. 208 КПК України.
Наступного дня поліцейські виявили і рушницю, яка не була зареєстрована в законному порядку. Її вилучили.
Слідчі, за процесуального керівництва прокуратури, повідомили волинянину про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального Кодексу України: йдеться про хуліганство з застосуванням зброї. Триває слідство.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Інцидент трапився у Стобихівці 22 вересня. 33-річний заявник повідомив, що його сусід з невідомих причин здійснив кілька пострілів по його житловому будинку. Мотиви цих хуліганських дій – невідомі. Внаслідок цього ніхто не постраждав.
На місці працювала слідчо-оперативна група поліції, усі докази зібрали. Згодом встановили місцезнаходження фігуранта, який стріляв, його затримали в порядку ст. 208 КПК України.
Наступного дня поліцейські виявили і рушницю, яка не була зареєстрована в законному порядку. Її вилучили.
Слідчі, за процесуального керівництва прокуратури, повідомили волинянину про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального Кодексу України: йдеться про хуліганство з застосуванням зброї. Триває слідство.
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